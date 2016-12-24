Samsunspor 1 - Göztepe 2
TFF 1. Lig 16. haftasında Samsunspor ile Göztepe Samsun 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Göztepe 2-1 kazandı.
Samsunspor: Furkan Köse, Fatih Kılıçkaya (11' Ercan Yazıcı), Ousmane N'diaye, Canberk Aydın, Burhan Arman (89' Berkay Polat), Distel Zola, Mustafa Sevgi, Hasan Kılıç, Halil İbrahim Pekşen, Murat Gürbüzerol, Alperen Pak (59' Mehmet Çakır)
Teknik Direktör: Osman Özköylü
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Göztepe: Günay Güvenç, Gençer Cansev (46' Emre Can Coşkun), Lokman Gör, Benjamin Fuchs, Leo Schwechlen, Jean Jacques Gosso, Doğa Kaya (57' Soner Dikmen), Tayfur Bingöl, Halil Akbunar (78' Mehmet Erdem Uğurlu), Hakan Barış, Adis Jahovic
Teknik Direktör: Okan Buruk
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Hakem: Özgür Yankaya, Alpaslan Dedeş, Mustafa Savranlar, Özkan Çeliker
Goller: DK 21: Murat Gürbüzerol (Samsunspor), DK 23: Adis Jahovic (Göztepe), DK 32: Halil Akbunar (Göztepe)
Sarı Kartlar: DK 35: Doğa Kaya (Göztepe), DK 59: Jean Jacques Gosso (Göztepe), DK 79: Halil İbrahim Pekşen (Samsunspor), DK 90: Ousmane N'diaye (Samsunspor)
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