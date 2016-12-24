BEŞİKTAŞ - GAZİANTEPSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Beşiktaş - Gaziantepspor maç kadroları belli oldu...Spor Toto Süper Lig 16. haftasında Beşiktaş ile Gaziantepspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Vodafone Arena Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Vodafone Arena
Beşiktaş: Fabrıcıo Martın Agosto Ramırez, Dusko Tosıc, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Vıncent Aboubakar, Atıba Hutchınson, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Ali Arslan, Cenk Tosun, Marcelo Antonıo Guedes Fılho, Luız Rhodolfo Dını Gaıoto, Gökhan Gönül
Teknik Direktör: Şenol Güneş
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Gaziantepspor: Bart Lambertus Wilhelmus Van Hintum, Abdülkadir Kayalı, Evans Kangwa, Muhamed Ildız, İlhan Parlak, Barış Yardımcı, Frantısek Rajtoral, Fatau Mohomed, Musa Nizam, Gökhan Değirmenci, Nabıl Ghılas
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
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Hakem: Serkan Çınar, Cem Satman, Mehmet Cem Hanoğlu, Volkan Bayarslan
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