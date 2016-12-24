Adanaspor 1 - İ. Başakşehir 1
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ADANASPOR 1 - İ. BAŞAKŞEHİR 1

Adanaspor 1 - İ. Başakşehir 1

Spor Toto Süper Lig 16. haftasında Adanaspor ile İ. Başakşehir 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Adanaspor 1 - İ. Başakşehir 1

Spor Toto Süper Lig 16. haftasında Adanaspor ile İ. Başakşehir 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Mauricio Ramos, Didi, Digao, Renan Diniz, Magaye Gueye (90' Edgar Da Silva), Vladimir Koman, Renan Foguinho, Bekir Yılmaz, Cem Özdemir (87' Samican Keskin), Ahmet Dereli (67' Emre Uğur Uruç)

Teknik Direktör:

İ. Başakşehir: Volkan Babacan, Alexandu Epureanu, Bekir İrtegün, Uğur Uçar (83' Stefano Napoleoni), Eren Albayrak, Marcio Mossoro, Emre Belözoğlu, Edin Visca, Joseph Attamah, Cengiz Ünder (58' Doka Madureira), Mehmet Batdal (65' Mustafa Pektemek)

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Hakem: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Erkan Akbulut, Mustafa Öğretmenoğlu

Goller: DK 43: Joseph Attamah (İ. Başakşehir), DK 52: Magaye Gueye (Adanaspor), DK 72: Marcio Mossoro (İ. Başakşehir)

Sarı Kartlar: DK 10: Alexandu Epureanu (İ. Başakşehir), DK 28: Emre Belözoğlu (İ. Başakşehir), DK 75: Renan Diniz (Adanaspor), DK 80: İrfan Can Eğribayat (Adanaspor)

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