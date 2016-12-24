Balıkesirspor 4 - Elazığspor 1
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BALIKESİRSPOR 4 - ELAZIĞSPOR 1

Balıkesirspor 4 - Elazığspor 1

TFF 1. Lig 16. haftasında Balıkesirspor ile Elazığspor Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Balıkesirspor 4-1 kazandı.

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Balıkesirspor 4 - Elazığspor 1

TFF 1. Lig 16. haftasında Balıkesirspor ile Elazığspor Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Balıkesirspor 4-1 kazandı.

Balıkesirspor: Andrija Vukovic, Okan Alkan, Bülent Cevahir, Tomislav Glumac, Oğuzhan Çapar, İshak Çakmak (79' Nizamettin Çalışkan), Foxi Kethevoama, Eray Ataseven, Mehmet Boztepe (72' Daudet N'dongala), Christian Bekamenga, Burak Çalık (90' Doğa İşeri)

Teknik Direktör: Can Cangök

Elazığspor: Çağlar Şahin Akbaba, Murat Kalkan, Onur Güney, Çağrı Ortakaya, Mehmet Yiğit, Gilles Binya, Tom Silva, Berk Yıldız, Hakan Bilgiç, Hamidou Traore (84' Ömer Yıldız), Mesut Saray

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Hakem: Kutluhan Bilgiç, Serkan Çimen, Mehmet Kapluhan, Çağdaş Altay

Goller: DK 31: Oğuzhan Çapar (Balıkesirspor), DK 45: İshak Çakmak (Balıkesirspor), DK 73: Burak Çalık (Balıkesirspor), DK 84: Tomislav Glumac (Elazığspor), DK 89: Christian Bekamenga (Balıkesirspor)

Sarı Kartlar: DK 24: Gilles Binya (Elazığspor), DK 52: Mehmet Boztepe (Balıkesirspor), DK 75: Eray Ataseven (Balıkesirspor)

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