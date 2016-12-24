Samsunspor - Göztepe maç kadroları belli oldu...
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SAMSUNSPOR - GÖZTEPE MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Samsunspor - Göztepe maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 16. haftasında Samsunspor ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Samsunspor - Göztepe maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 16. haftasında Samsunspor ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 18:30'da Samsun 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Samsun 19 Mayıs

Samsunspor: Fatih Kılıçkaya, Ousmane Cardınal Ndıaye, Dıstel Zola, Murat Gürbüzerol, Alperen Pak, Halil İbrahim Pekşen, Canberk Aydın, Burhan Arman, Mustafa Sevgi, Hasan Kılıç, Furkan Köse

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Göztepe: Leo Schwechlen, Hakan Barış, Doğa Kaya, Benjamin Fuchs, Adıs Jahovıc, Gosso Jean Jacques Gosso, Günay Güvenç, Halil Akbunar, Lokman Gör, Gençer Cansev, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Okan Buruk

Hakem: Özgür Yankaya, Alpaslan Dedeş, Mustafa Savranlar, Özkan Çeliker

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