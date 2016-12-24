TANDOĞAN'IN KADRO SEVİNCİ

TFF 1.ligde 2016 yılının son maçına çıkacak olan ve kendi sahasında Giresunsporu ağırlayacak olan Denizlisporda hazırlıklar tamamlandı. Yeşil siyahlılar kendi tesislerinde kampa girdi.

TFF 1.ligde 2016 yılının son maçına çıkacak olan ve kendi sahasında Giresunsporu ağırlayacak olan Denizlisporda hazırlıklar tamamlandı. Yeşil siyahlılar kendi tesislerinde kampa girdi.

Denizlispor Teknik Direktör Ali Tandoğan, dizinden sakat olan kaleci Necati dışında sakat ve cezalı futbolcularının bulunmadığını belirterek, Sağlam oyuncunun çok olması hoca için avantajdır. Alternatifler çoğalır. Sakatlık ve kart cezalıları nedeniyle çok sıkıntı yaşamıştık. Rakibimizin zayıf ve güçlü yönlerine göre çalışmalarımız sürüyor dedi.

Oynayan ile oynamayan futbolcuları fizik kapasite olarak aynı seviyeye getirmek için antrenmanlarda maçlar yaptıklarını anlatan Tandoğan, bunun meyvelerini de topladıklarını söyledi.

Giresun maçına da değinen Tandoğan, son iki maçını kazanan rakiplerinin ön bölgede ciddi önlemler alınması gereken bir takım olduğunu, orta alanda da çok koşan etkili oyunculara sahip bir takım olduğunu söyledi.

Her takımın zaafı olduğu gibi Giresunsporun da defans hattında zaafları olduğunu ve bunlardan maksimum faydalanmak için çalıştıklarını dile getiren Tandoğan, Eskişehir maçında olduğu gibi üretken olacaklarını ve derinlemesine toplarla forvet hattını buluşturup sonuca gitmek istediklerini ve bütün hesapları da bu yönde yaptıklarını açıkladı.

Denizli Atatürk Stadında Pazar günü saat 13.00de başlayacak olan karşılaşma TRT Avazdan canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın hakemi ise Adana Bölgesinden Caner Ak.