Selçuklu Belediyespor: 25 - MYK Hentbol: 27
﻿
Site İçi Arama
﻿

SELÇUKLU BELEDİYESPOR: 25 - MYK HENTBOL: 27

Selçuklu Belediyespor: 25 - MYK Hentbol: 27

Erkekler Hentbol Süper Lig'in 13. haftasında MYK Hentbol, deplasmanda Selçuklu Belediyespor'u 27-25 yendi.

418 Okunma

Erkekler Hentbol Süper Lig'in 13. haftasında MYK Hentbol, deplasmanda Selçuklu Belediyespor'u 27-25 yendi.

Karşılaşma, Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynandı.

 
ETİKETLER
İrfan Can Kahveci, Gençlerbirliği'ne veda etti
Ankaragücü, Antalya'da ilk çalışmasını yaptı
Türk Telekom, Akhisar'dan mağlup döndü
B.B Ankaraspor: 27 - Aziziye Bld. Termalspor: 26
TED Kolejliler üzmeye devam ediyor!
Gençlerbirliği 6 eksikle çalıştı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿