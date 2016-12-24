Julian Draxler, PSG'de
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JULİAN DRAXLER, PSG'DE

Julian Draxler, PSG'de

Alman ekibi Wolfsburg'un 23 yaşındaki futbolcusu Draxler'in, Paris Saint-Germain ile 4 yıllığına anlaştığı duyuruldu.

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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG) Alman futbolcu Julian Draxler'i renklerine bağladı.

Draxler'in formasını giydiği Alman Wolfsburg Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 23 yaşındaki futbolcunun PSG ile 4 yıllığına anlaştığı bildirildi. Futbolcunun alacağı ücret hakkında bilgi verilmezken Fransız basını, PSG'nin Wolfsburg'a 40 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceğini öne sürdü.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 153 maçta boy gösteren Alman futbolcu, 23 gol atıp 26 asist yaptı.

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