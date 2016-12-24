PRANDELLİ'DEN FELİPE MELO'YA KANCA!

İspanya ve İtalya basını, Cesare Prandelli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Valencia'nın Felipe Melo ile ilgilendiğini iddia etti.

İspanya La Liga'da sıkıntılı günler geçiren Valencia, 15 maçta aldığı 3 galibiyet 3 beraberlik ile 12 puan toplayabildi ve ligde 17. sırada bulunuyor. Takımın başındaki isim olan Cesare Prandelli ise takımın çıkışı için devre arasını iple çekiyor.



İspanya ve İtalya basınında yer alan iddialara göre, daha önce Fiorentina ve Galatasaray'da Felipe Melo ile çalışan Prandelli, onu Valencia'ya da istiyor. Takımda orta sahada yaşanan problemlerin çözümü için Melo'yu ideal alternatif olarak gören İtalyan teknik adam, Valencia yönetiminden oyuncunun takıma katılmasının sağlanmasını istedi.

İspanya pasaportu da bulunan Brezilyalı oyuncu Melo, kariyerinde daha önce Mallorca, Racing de Santander ve Almeria gibi kulüplerle İspanya'da oynamıştı. Melo, Inter ile bu sezon toplamda 10 maçta 499 dakika forma şansı bulabildi.



Aynı haberlerin devamında ise Valencia'nın bir diğer orta saha hedefinin Juventus'un Brezilyalısı Hernanes olduğu iddia edildi.

ETİKETLER