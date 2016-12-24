BABEL, BEŞİKTAŞ'TAN NE KADAR KAZANACAK?

Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel dün gece saatlerinde istanbul'a geldi. Bugün sağlık kotrolünden geçecek Hollandalı Ryan Babel daha sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel dün gece saatlerinde İstanbul'a geldi. Bugün sağlık kotrolünden geçecek Hollandalı Ryan Babel daha sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.



Beşiktaş'ın devre arası için yaptığı ilk transfer Ryan Babel İstanbul'da. Hollandalı futbolcunun Cumartesi günü gelmesi bekleniyordu ancak Babel Cuma gecesi geç saatlerde İstanbul'a ayak bastı.



30 yaşındaki futbolcu İspanya'da sağlık kontrolünden geçmiş ve kendisiyle 2,5 yıllık sözleşme İspanya'da imzalanmıştı.



Hollandalı futbolcu Beşiktaş'ın bugün Gaziantepspor ile oynayacağı karşılaşmayı Vodafone Arena'da izleyeceği öğrenildi.

Ne kadar kazanacak?



Ryan Babel'in, bu sezonun sonuna kadar 850 bin Euro ücret alacağı belirtildi. Beşiktaş'a 2.5 yıllık imza atacak olan Babel, önümüzdeki yıllar için de senelik 1 milyon 750 bin Euro kazanacak.



İspanya La Liga'da ilk yarı Deportivo formasıyla 11 maça çıkan Babel 5 gol atmış 1 de asist yapmıştı.