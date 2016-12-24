Altay'da Hüsamettin rekora koşuyor
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ALTAY'DA HÜSAMETTİN REKORA KOŞUYOR

Altay'da Hüsamettin rekora koşuyor

Spor Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve yarışı veren Altay'da altyapıdan yetişen genç golcü Hüsamettin Yener, sezonun ilk yarısında attığı 8 golle kariyer rekorunu kırmaya çok yaklaştı.

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Geçen sezon 10 kez rakip fileleri sarsan 21 yaşındaki santrfor, ligin ikinci yarısında 3 gol daha bulması halinde kendi rekorunu geçecek. Bu sezon Tekirdağspor, Van Büyükşehir Belediyespor, Manavgatspor, Karacabey Birlikspor, Kartalspor, Çorum Belediyespor, Kızılcabölükspor ve son olarak Beylerbeyispor ağlarını havalandıran Hüsamettin, takımın vazgeçilmezlerinden olmayı başardı.

Golcü oyuncu ilk yarıdaki 18 maçın 16'sında ilk 11'de yer aldı. 2015-16'da 2 kez kırmızı kart, 4 defa da sarı kart gören Hüsamettin, bu sezon şimdiye kadar hiç kart görmedi.

Genç futbolcu gol sevinci yaşadığı karşılaşmalarda İzmir ekibi, 2 galibiyet, 4 beraberlik, 2 de yenilgi alırken 10 puan topladı.

Hüsamettin, siyah beyazlı ekibin deneyimli golcüsü Murat Uluç'la birlikte 8 gol atarak takımın en skorer 2 futbolcusundan biri oldu. Başarılı forvet Altay formasıyla 2. Lig'de 40 müsabakada 3 gol, 3. Lig'de ise 45 maçta 18 gol kaydederken, 2 defa da kupada şans buldu.

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