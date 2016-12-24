YUSUF YAZICI, DAHA FAZLA OYNAMAK İSTİYOR

Trabzonspor’un 19 yaşındaki genç futbolcusu Yusuf Yazıcı, Ziraat Türkiye Kupası’nda Kızılcabölükspor’a attığı 2 gol ve yaptığı 3 asistle dikkatleri üzerine çekti.

Bordo-mavili takımın altyapısından yetişen genç orta saha oyuncusu, geçen yıllarda Dünya Liselerarası Futbol Şampiyonası’nda birinci olan Trabzon Erdoğdu Anadolu Lisesi’nin takım kaptanlığını da yaptı.



Maçlardaki isabetli vuruşları ve paslarının yanı sıra çabukluğuyla da oyun içerisinde etkili bir görüntü çizen Yusuf Yazıcı, bu sezon 21 Yaş Altı Ligi’nde 11, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 2 maçta forma şansı buldu. Takımın son oynadığı Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Kızılcabölükspor maçında 90 dakika forma giyen ve 2 gol atan genç yetenek, karşılaşmada Mustafa Yumlu, Güray Vural ve Abdülkadir Ömür’ün gollerinde de yaptığı asistlerle skorun 5-0 olarak bitmesinde büyük pay sahibi oldu.



Yusuf: "Hocama çok güveniyorum ve sabrediyorum"



Geçen sezonda da Çaykur Rizespor maçında 2 gol ve 2 asist yaparak galibiyete büyük katkı sağlayan Yusuf Yazıcı, futbolda en güzel şeyin kendisi açısından gol atmak ve asist yapmak olduğunu söyledi.



Amacının daha fazla forma şansı bulmak olduğuna değinen Yusuf, "İnşallah daha fazla forma şansı bulup, daha çok şey yapmak istiyoruz. Hocamız bizim için en doğru zamanı biliyor. Hocamıza çok güveniyorum ve sabrediyorum. Zaman geçtikçe çok güzel şeyler olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı. Aynı zamanda Ümit Milli Futbol Takımı’nda da ter döken bordo-mavili futbolcu, Spor Toto Süper Lig’de dahil olmak üzere kariyerinde forma giydiği 135maçta 29 gol attı.



Yusuf Yazıcı’nın, Trabzonspor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



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