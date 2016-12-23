Cavcav net konuştu: "Ahmet'leri satmıyoruz!"
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CAVCAV NET KONUŞTU: "AHMET'LERİ SATMIYORUZ!"

Cavcav net konuştu: "Ahmet'leri satmıyoruz!"

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, transferleri gündeme gelen kaptan Ahmet Çalık ve sağ bek Ahmet Oğuz’u şimdilik satmayı düşünmediklerini belirtti.

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Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, transferleri gündeme gelen kaptan Ahmet Çalık ve sağ bek Ahmet Oğuz’u şimdilik satmayı düşünmediklerini belirterek, "Ahmetlerimiz bize lazım." dedi. İlhan Cavcav, yaptığı açıklamada, medyada Ahmet Çalık ve Ahmet Oğuz’un transferlerine ilişkin haberlerin yer aldığını belirtti. Cavcav, "Ahmetlerimiz ile ilgili bazı gazetelerde dedikodular okuyorum ama ne Ahmet Çalık’ı ne de Ahmet Oğuz’u şu an satmayı düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.

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Gençlerbirliği’nin Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda iyi gittiğini, bunun da kendisi ve camiayı mutlu ettiğini dile getiren Cavcav, "Takımımız ligde halen iddialı durumda. Bu iddianın devam etmesi için de Ahmet Çalık ve Ahmet Oğuz’un takımımızda kalması daha doğru olacak diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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"İrfan Can bizim evladımız"

İlhan Cavcav, İrfan Can Kahveci’nin transferi konusunda ise Medipol Başakşehir ile prensipte anlaştıklarını belirterek, "Bu kararın kendisi için de kulübümüz için de Başakşehir camiası için de hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Ahmet Çalık ve Ahmet Oğuz gibi İrfan Can Kahveci’nin de kırmızı-siyahlı ekibin altyapısında yetiştiğini hatırlatan Cavcav, şunları kaydetti:

İrfan Can bizim altyapımızda yetiştirdiğimiz değerli bir evladımız. İrfan Can, futboluyla her zaman altyapımızın gururu oldu. Başakşehir ve sonrasında da bu böyle olacak. Burası onun yuvası. Beştepe’de çok sayıda çocuğumuzun gözü A takımda, hepsi yükselmek istiyor, bu da bizi ayrı mutlu ediyor. Gençlerbirliği altyapısı, Türk futboluna oyuncu kazandırmaya devam edecek.
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5
GB
23 Aralık 201622:47
Yağdanlık, biz finans kuruluşu değiliz, spor kulübüyüz. Senin eğlencen Galatasaray. Onun şampiyonluk yolundaki maçlarını heyecanla izlersin (amcanla beraber). Bizim tek meşgalemiz Gençlerbirliğidir ve onun başarısıyla ilgiliyiz. Yani senin derdin başka bizimki daha başka...
4
I Cavcav
23 Aralık 201618:55
Eger baskanimiz satiyorsa bir bildigi vardir. Demekki takima takviye yapilacak ve fon olusturmak icin Irfan mecburen satildi. Gelen parayla 3 yeni oyuncu alinsa ve basarili bir grafik cizseler bizi ligde kupada basariya goturseler hic biriniz niye satildi degil iyiki satildi dersiniz. Futbol taraftari boyledir. Tribunden ancak o kadar gorunuyor iste. 3 oyuncu gelip seneye bize 3 milyon Euro daha kazandirsa fenami olur yani?
3
GB
23 Aralık 201617:26
Allah senden razı olsun ! Üç kişilik oynayan İrfan Can'ı satmış, Ahmetleri satmayacakmış. Önce İrfan'ın yerini dolduracaksın, sonra da biri golcü olmak üzere en az 3 transfer yapacaksın. Bunlardan haber ver, yıllardır uyuttuğun yeter !
2
Ufuk gundogan
23 Aralık 201615:11
Baskan sen Ugur'u sat. Ciddi diyom. Ondan bir numara olmayacağı belli oldu artık. Ver gitsin
1
Cevo
23 Aralık 201615:06
Hayır dersem belki demek, belki dersen evet anla.
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