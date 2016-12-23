Süper Lig ve 1. Lig'de haftanın programı
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SÜPER LİG VE 1. LİG'DE HAFTANIN PROGRAMI

Süper Lig ve 1. Lig'de haftanın programı

Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'de ilk bölüm, 16. hafta maçlarıyla tamamlanacak.

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Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'de sezonun ilk bölümü, 16. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig ve 1. Lig'de haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

24 Aralık Cumartesi:

16.00 Adanaspor-Medipol Başakşehir (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Beşiktaş-Gaziantepspor (Vodafone Arena)

25 Aralık Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Osmanlıspor (Çaykur Didi)

16.00 Kayserispor-Kardemir Karabükspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Akhisar Belediyespor-Atiker Konyaspor (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)

19.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom Arena)

26 Aralık Pazartesi:

19.00 Gençlerbirliği-Bursaspor (Ankara 19 Mayıs)

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Hüseyin Avni Aker)

TFF 1. Lig

Bugün:

18.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Eskişehirspor (Kamil Ocak)

24 Aralık Cumartesi:

13.00 Boluspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bolu Atatürk)

13.00 Sivasspor-Adana Demirspor (Sivas Yeni 4 Eylül)

16.00 Balıkesirspor-Elazığspor (Balıkesir Atatürk)

18.30 Samsunspor-Göztepe (Samsun 19 Mayıs)

25 Aralık Pazar:

13.00 Denizlispor-Giresunspor (Denizli Atatürk)

13.00 Şanlıurfaspor-Manisaspor (Şanlıurfa GAP Arena)

16.00 Mersin İdmanyurdu-Bandırmaspor (Mersin)

18.30 Altınordu-Ümraniyespor (Bornova)
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