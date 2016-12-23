Malaga'da Juande Ramos istifa etti
﻿
Site İçi Arama
﻿

MALAGA'DA JUANDE RAMOS İSTİFA ETTİ

Malaga'da Juande Ramos istifa etti

La Liga takımlarından Malaga'da teknik direktör Juande Ramos istifa etti.

698 Okunma

 İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Malaga'nın teknik direktörü Juande Ramos'un istifa ettiği açıklandı.

Malaga Kulübünün sahibi ve başkanı olan Katarlı iş adamı Abdullah El-Thani, Twitter hesabından attığı mesajda, İspanyol teknik adam Juande Ramos'un istifasını duyurdu. El-Thani, "Çok teşekkürler Bay Juande. Kararınıza saygı gösteriyorum. Bundan sonrası için size başarılar diliyorum." diye yazdı.

Malaga, salı günü oynanan maçta 2. lig takımlarından Cordoba'ya elenerek, Kral Kupası'na veda etmişti.

La Liga'da 21 puanla 11. sırada yer alan Malaga, ligde son oynadığı Endülüs derbisinde deplasmanda Sevilla'ya 4-1 yenilmişti. Juande Ramos, 2015-2016 sezonu bittikten sonra 27 Mayıs'ta Malaga ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

ETİKETLER
İrfan Can Kahveci, Gençlerbirliği'ne veda etti
Ankaragücü, Antalya'da ilk çalışmasını yaptı
Türk Telekom, Akhisar'dan mağlup döndü
B.B Ankaraspor: 27 - Aziziye Bld. Termalspor: 26
TED Kolejliler üzmeye devam ediyor!
Gençlerbirliği 6 eksikle çalıştı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿