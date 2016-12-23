MALAGA'DA JUANDE RAMOS İSTİFA ETTİ

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Malaga'nın teknik direktörü Juande Ramos'un istifa ettiği açıklandı.

Malaga Kulübünün sahibi ve başkanı olan Katarlı iş adamı Abdullah El-Thani, Twitter hesabından attığı mesajda, İspanyol teknik adam Juande Ramos'un istifasını duyurdu. El-Thani, "Çok teşekkürler Bay Juande. Kararınıza saygı gösteriyorum. Bundan sonrası için size başarılar diliyorum." diye yazdı.

Malaga, salı günü oynanan maçta 2. lig takımlarından Cordoba'ya elenerek, Kral Kupası'na veda etmişti.

La Liga'da 21 puanla 11. sırada yer alan Malaga, ligde son oynadığı Endülüs derbisinde deplasmanda Sevilla'ya 4-1 yenilmişti. Juande Ramos, 2015-2016 sezonu bittikten sonra 27 Mayıs'ta Malaga ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.