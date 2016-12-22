ERGİN ATAMAN: "EUROLEAGUE, BİZE HAKSIZLIK YAPIYOR"

THY Euroleaguede Anadolu Efese sahasında mağlup olan Galatasaray Odeabankta Coach Ergin Ataman hakemlere ve Euroleague organizasyonuna ateş püskürdü

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THY Euroleaguede Anadolu Efese sahasında mağlup olan Galatasaray Odeabankta Coach Ergin Ataman hakemlere ve Euroleague organizasyonuna ateş püskürdü

Maçın başından üçüncü periyot sonuna kadar ciddi bir üstünlük sağladıklarını belirten Ergin Ataman, Tüm kadro yaptığımız savunmayla Efesin dış adamlarını durdurduk. Klasik oyun tarzımızın dışına çıkmak zorunda kaldık. Kilit oyuncumuz Micovun olmayışı Emirden verim alamama 2 uzun oynamamıza yol açtı. Burada da hücumda bir türlü Thompsondan sayı çıkaramadık. Micovun ayağı çok kötü. Maçın özellikle üçüncü periyot sonundan da aşırı yorgunluk ve hakemlerin inanılmaz ters düdükleri kırılma anlarında bize çalınmayan kolay fauller belirleyici oldu. Bize üçlük attığımızda çalınan hücum fauller fiziksel olarak yorgun olan takımın maçı kaybetmesine yol açtı. Maçın favorisi Anadolu Efes gözüküyordu ama Galatasaray takım oyuncuları ellerinden geldiğince çaba sarf ettiler. Oyuncularımı kutluyorum diye konuştu.

"Bize yapılan büyük haksızlık"

Çok top kaybı yaptıklarını belirten deneyimli coach Euroleague organizsyonuna ağır ifadeler kullandı: Tabii diğer bir önemli konu da EuroLeague ile alakalı. Burada ciddi bir eleştiri yapacağım. Bizim iç saha maçımız öncesinde 5 saatlik maç sonrası özel uçakla gelmemize rağmen dün akşama saatlerinde İstanbulda oluyoruz. Yarım saat, 1 saat antrenman yapamadan maça çıkıyoruz. Rakip Anadolu Efes ise İstanbulda Zalgirisle içeride oynuyor. Bize yapılan büyük haksızlık. 3 derbi oynadık hepsinde de aynı şekilde oynamak zorunda kaldık. Rakip takım İstanbul takımı kendi sahasında oynuyor. Ondan sonra biz çıkıp maçı oynuyoruz. Bu çok büyük bir haksızlık. Ayrıca hiç saygı duymadığımız hakem kararlarından da cabası dedi.

"Saygı istiyoruz"

Galatasaray EuroLeague sponsorlarından biri değil ama arkasında 20 milyon taraftarı olan bir takım. Diğer bütün takımlar gibi saygı istiyoruz. Özellikle İtalyan hakemin beni oyundan atarken sadece benche bakması sonrasında da benche bakma oyuna bak dememle beni diskalifiye etmesinin sorgulanması gerekiyor.