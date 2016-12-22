HALKBANK 2. MAÇINI DA KAYBETTİ

Voleybolda Halkbank, CEV Erkekler Avrupa Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda Rus Belogorie Belgorod'a 3-0 mağlup oldu.
Gruptaki ikinci yenilgisini yaşayan ekip, puansız son sırada yer alıyor. Türk temsilcisi, gruptaki üçüncü maçını, 18 Ocak 2017'de sahasında Belçika'nın Knack Roeselare takımı ile yapacak.
CEV Erkekler Avrupa Şampiyonlar Ligi
Belogorie Belgorod: 3 - Halkbank: 0
Salon: Sports Palace Cosmos
Hakemler: Konstantinos Voudouris (Yunanistan), Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan)
Belogorie Belgorod: Zhigalov, Tetyukhin, Teryomenko, Poroshin, Khtey, Musersky (Martynyuk, Danilov)
Halkbank: Resul Tekeli, Miljkovic, Akhrem, Faik Samed Güneş, Mustafa Ramazanoğlu, Burutay Subaşı (Hasan Yeşilbudak, Emre Batur, Abdullah Çam, Kooy)
Setler: 25-14, 30-28, 25-21
Süre: 87 dakika (24, 38, 25)