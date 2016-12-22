Halkbank 2. maçını da kaybetti
﻿
Site İçi Arama
﻿

HALKBANK 2. MAÇINI DA KAYBETTİ

Halkbank 2. maçını da kaybetti

Hbalkbank, Rus Belogorie Belgorod'a 3-0 mağlup oldu.

534 Okunma

 Voleybolda Halkbank, CEV Erkekler Avrupa Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda Rus Belogorie Belgorod'a 3-0 mağlup oldu.

Gruptaki ikinci yenilgisini yaşayan ekip, puansız son sırada yer alıyor. Türk temsilcisi, gruptaki üçüncü maçını, 18 Ocak 2017'de sahasında Belçika'nın Knack Roeselare takımı ile yapacak.

CEV Erkekler Avrupa Şampiyonlar Ligi

Belogorie Belgorod: 3 - Halkbank: 0

Salon: Sports Palace Cosmos

Hakemler: Konstantinos Voudouris (Yunanistan), Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan)

Belogorie Belgorod: Zhigalov, Tetyukhin, Teryomenko, Poroshin, Khtey, Musersky (Martynyuk, Danilov)

Halkbank: Resul Tekeli, Miljkovic, Akhrem, Faik Samed Güneş, Mustafa Ramazanoğlu, Burutay Subaşı (Hasan Yeşilbudak, Emre Batur, Abdullah Çam, Kooy)

Setler: 25-14, 30-28, 25-21

Süre: 87 dakika (24, 38, 25)

ETİKETLER
İrfan Can Kahveci, Gençlerbirliği'ne veda etti
Ankaragücü, Antalya'da ilk çalışmasını yaptı
Türk Telekom, Akhisar'dan mağlup döndü
B.B Ankaraspor: 27 - Aziziye Bld. Termalspor: 26
TED Kolejliler üzmeye devam ediyor!
Gençlerbirliği 6 eksikle çalıştı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿