GÖZTEPE'DE O HABERE TEPKİLER SÜRÜYOR!

Göztepe Kulübü ve taraftarları Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından NTV Spor'un yaptğı habere tepkileri sürdürüyor.
Türkiye Kupası'nda Başakşehir'in Göztepe'yi 6-2 mağlup ettiği karşılaşma sonrasında NTV Spor'un haber paylaşımında "Öp ağabeyinin elini... Süper Lig Lideri, TFF 1. Lig liderini gole boğdu..." başlığına tepki gösteren Göztepe Kulübü Twitter'dan, taraftarlar ise NTV Spor binası önünden tepkilerini gösterdi.
Göztepe Kulübü hesabından NTV Spor'a, "Türk spor tarihindeki bilgisizliğinizi gidermek için sizleri Avrupa'da yarı final oynayan ilk Türk takımının müzesine bekliyoruz" ifadesi kullanıldı.
Taraftarlar da NTV Spor'un binasının önüne giderek tepkilerini gösterdi.