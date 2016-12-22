Gomez'e büyük şok!

Hürriyet Spor Facebook'unda ve Hürriyet'in Youtube kanalında canlı olarak yayınlanan 'Muhabirinden' programında bugün Beşiktaş konuşuldu.

Hürriyet Spor Facebook'unda ve Hürriyet'in Youtube kanalında canlı olarak yayınlanan 'Muhabirinden' programında bugün Beşiktaş konuşuldu. Hürriyet'in Beşiktaş muhabiri İsmail Er ve yazar Kenan Başaran, Elif Altındağ'ın moderatörlük yaptığı programda taraftarların sorularını yanıtladı ve siyah beyazlı kulüp hakkında güncel bilgiler verdi.

Canlı yayınlanan programda Beşiktaş taraftarlarına, "Mario Gomez'i mi, Samuel Eto'o'yu mu istersiniz?" diye soruldu; taraftarların yüzde 60'ı sürpriz bir tercihte bulunarak, "Eto'o" dedi.

Beşiktaş yöneticisi Metin Albayrak da telefonla bağlandığı programda transferle ilgili sorulara yanıt verdi. Mario Gomez'in takıma geri dönmesi konusunda herhangi bir girişimlerinin olmadığını söyleyen Albayrak, "Gomez için yapılmış bir girişim yok, Ondan yana da bize gelen bir arzu yok. Taraftarın Eto'o'yu istemesi normal. Babel dahil isim vermem mümkün değil. Çünkü borsaya açık bir şirketiz. Ancak şunu net söylüyorum: Devre arası 3 transfer yapacağız" dedi.

İsmail Er ve Kenan Başaran'ın açıklamalarından satır başları ise şöyle:

İSMAİL ER

- Beşiktaş'ın önceliği sol kanat ve stoper.... Golcüden önce bu iki mevkiye transfer yapılacak.

- Sosa'nın Beşiktaş'a dönmesi söz konusu değil. Menajerler ortalığı kızıştırıyor.

- Sadece Tolga Zengin değil bir çok futbolcu otobüsün bagajında uyuyor. Ama bence de kaptan daha sorumlu davranmalı.

- Veli Kavlak, yakında takıma dönecek. Çok iyi çalışıyor.

KENAN BAŞARAN

- Benim oyum da Eto'o'dan yana. Çünkü bir kere Gomez'in gelme yönünde bir arzusu yok. Buna karşın Eto'o gelmeyi istiyor.

- Beşiktaş'ın Gomez tartışmasını bitirmesi lazım. Bu tartışma bence eğer ikinci devre forvet yine onlara teslim edilecekse Aboubakar ve Cenk'i olumsuz etkiler.

- Querasma'nın yaptığı paylaşımın anlamı şudur: Bana yeni sözleşme yapın. Bunun başka bir anlamı yok. Şampiyonlar Ligi'nin üzerinden günler geçmiş. İki lig maçı oynamışsın ve sen "Özleyeceğim" diye mesaj atıyorsun. Bence taraftarın da nabzını ölçüp yönetime mesaj verdi.

- Quaresma, 30 maç oynarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzayacak ama Portekizli otomatik olarak değil yeni bir kontratla uzatmak istiyor.

- Sosa, Beşiktaş'tan değil, Türkiye'den ayrıldı. Giderken siyasi nedenler öne sürdü. Dönerse bunu açıklaması gerekecek çünkü ileri sürdüğü gerekçeler ortadan kalkmış değil.

- Fenerbahçe'nin Sosa'yı istemesi normal. En azından taraftarının psikolojisine oynamak isteyebilir. Gönül ve Caner transferinden ötürü.

- Şampiyonlar Ligi oynamış bir takımın kaptanı (Tolga Zengin) otobüsün bagajında gidemez. Ben bunu hiç doğru ve şık bulmuyorum.

- Babel, kötünün iyisidir. Beşiktaş'ın çok daha agresif bir kanat oyuncusunu ihtiyacı var. Mali açıdan bonservis ödenmeyeceği için makul ama daha iyisi varsa onu alırım.

- Beşiktaş'ın acilen Marcelo'nun yanına tartışmasız bir stoper alması lazım. Atınç ve Rhodolfo sürekli oynamadıkları için fizik olarak ritmini bulamadı.

- Beşiktaş, zor süreçten büyük yaralar alarak çıktı. Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Ligde de namağlup unvanını yitirdi. Gaziantep maçı da

zor geçecek. Yarım devrede ikinci kez İbrahim Üzülmez ile karşı karşıya gelecek. Zor geçer bu maç.