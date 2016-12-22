EKREM CELİL: "GARİBAN ÇOCUKLAR İYİ SPORCU OLUR"

Gençlerde dünya, büyüklerde Avrupa şampiyonu eski milli halterci Ekrem Celil, Antalya’da bedensel engelli, kaportacı, hurdacı ve işsiz gençlerden yeni şampiyonlar yetiştiriyor.

Bulgaristan’da, geçim sıkıntısı yaşayan 9 çocuklu ailenin 7. çocuğu olarak Kırcaali’nin dağ köyünde dünyaya gelen ve ailesini refahını artırmak için haltere başlayan Ekrem Celil, Türk olduğu için uğradığı ayrımcılık nedeniyle bu sporu bıraktı.



Zamanın Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Kenan Nuhut ve Kütahya Spor İl Müdürü Muhittin Yıldız, "İkinci Naim" denilen Türk asıllı Ekrem Celil’i, 1998 yılında, henüz 19 yaşındayken gazinoda paspasçılık yaparken bularak Türkiye’ye getirdi.



Türkiye’ye geldikten sonra Halter Milli Takımı’nın formasıyla katıldığı yarışmalarda, 68 kiloda 2000 yılında gençler dünya şampiyonu, 2001 ve 2004’te büyükler Avrupa şampiyonu, 2005’te de Akdeniz Oyunları’nda şampiyon olmayı başaran Ekrem, 5 yıl önce aktif sporculuğu bırakarak, Antalya’da antrenörlüğe başladı.



Ekrem Celil, antrenörlükte günde 12 saat emek harcayarak, kısa sürede çoğu kaportacı, hurdacı, işsiz ve engelli olan sporcuları yetiştiriyor ve onların da şampiyonluklar elde etmesini sağlıyor.



Rekorlara rağmen dışlandı



Ekrem Celil, yaptığı açıklamada, Bulgaristan’da maddi zorluklar nedeniyle, ailesine destek olmak için halter sporuna başladığını söyledi.



Halter sporuyla ilgilenirken Türk olmasından ötürü hep ikinci planda kaldığını, rekorlar kırmasına karşın dışlandığını savunan Ekrem, Bulgaristan Milli Takımı’yla katıldığı Yıldızlar Avrupa Şampiyonası’nda ikinci olmasına rağmen yine aynı durumla karşılaşınca sporu bıraktığını belirtti.



Ailesine maddi destek sağlamak için bir gazinoda paspasçılık yapmaya başladığını vurgulayan Ekrem Celil, daha sonra Kenan Nuhut ve Muhittin Yıldız’ın çabalarıyla, sporcu kimliği gizlenerek Türkiye’ye getirildiğini anlattı. Türkiye’ye geldikten sonra yavaş yavaş başarılar kazanmaya başladığını belirten Ekrem, "Türk bayrağını dalgalandırmak bana bir gurur veriyordu." ifadesini kullandı.



Hedef, 2020 Olimpiyatları



Antrenörlüğe başladığında "Gariban çocuklara yarım etmem gerekir, ben de oradan geldim." düşüncesiyle ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yöneldiğini dile getiren Ekrem, bu çocukların yavaş yavaş milli takımlara girdiğini, Türkiye şampiyonlukları elde ettiğini söyledi.



Ekrem, yetiştirdiği sporcular arasında kaportacı çırağı olan, 2015 yılı 15 yaş altı kategorisi Avrupa ikincisi, 2016 yılında 17 yaş kategorisinde Avrupa üçüncüsü Devran Kayra, 88 kiloda Avrupa ikincisi bedensel engelli Faruk Öztürk, 56 kiloda Türkiye şampiyonu hurdacı Cumali Kıvanç, Avrupa şampiyonu ve dünya üçüncüsü görme engelli Cenk Yanık’ın olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bu başarılar kolay kazanılmadı. Bunlar hep emek. Buraya sabah geliyorum, akşama kadar buradayım. Tüm sporculara yardım ediyorum. Onlar da daha iyi sporcu olsun diyorum. Antalya’da şu anda halter zirvede. Amacımız, 2020 olimpiyat şampiyonunu Antalya’dan çıkarmak." değerlendirmesinde bulundu.



"Sporcularımın hayatlarının kurtulmasını istiyorum"



Antrenörlüğün sporculuğa göre daha zor olduğunun altını çizen Ekrem Celil, sporcu antrenmandan sonra dinlenirken kendisinin bir gün içinde 20sporcuyla ilgilenmek zorunda olduğunu belirtti.



Ekrem, işi zor olmasına karşın, severek yaptığını vurgulayarak, "Bu işi neden yapıyorum? Çünkü garibanlıktan geldim, garibanlara yardım etmem gerekiyor. Onların hayatlarının değişmesini istiyorum." diye konuştu.



"Gariban çocuklar iyi sporcu olur." diyen Ekrem, şunları aktardı: "Aileler çocuklarını 50 lira yevmiye için sanayiye gönderip çalıştırıyorlar. Ama böyle bir spor var, onların hayatlarını kurtaracaklarını bilmiyorlar. Mesela şu anda çok iyi imkanlar var. Avrupa ve dünya şampiyonu olduklarında hayatlarını değiştirecek ödüller var. Aileler, çocuklarını spora yönlendirseler, daha iyi olacağına inanıyorum."



AA

ETİKETLER