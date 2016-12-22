OLİMPİYAT REKORTMENİ ANNE: KRİSTİN ARMSTRONG

ABD’li 43 yaşındaki kadın bisikletçi Kristin Armstrong, spor kariyerinde elde ettiği başarılarla tüm sporculara ilham veriyor.

ABD’li eski yol bisikleti yarışçısı Lance Armstrong’la sadece soyadı benzerliği bulunan Kristin Armstrong’un hayat hikayesi, kariyerinde elde ettiği başarıların önemini daha da arttırıyor.



Düzenlenen son 3 olimpiyatta bireysel zamana karşı kategorisinde 3 altın madalya kazanan tarihteki tek bisikletçi konumundaki ABD’li sporcu, spora küçük yaşlarda yüzme ile başladı.



Birçok spor dalında uzmanlaştı



Lisedeyken uzun mesafe koşuculuğuna dönen Armstrong, daha sonra spor hayatına triatloncu olarak devam etti. Bu süreçte yüzme öğretmenliği ve cankurtaranlık yaparak geçimini sağlayan Armstrong, Idaho Üniversitesi’nin spor psikolojisi bölümünden mezun oldu.



Armstrong, eklemlerde bir tür tampon gibi işlev gören kıkırdağın anormal bir ölçüde yıpranması, yok olması veya bu eklemleri kayganlaştıran sıvının azalması sonucu oluşan osteoartrit hastalığına yakalandı.



Hastalığı yüzünden bisiklete yoğunlaştı



Bu hastalık nedeniyle 27 yaşındayken spor hayatı bitme noktasına gelen Armstrong, pes etmedi ve koşu hayatını sonlandırarak bisiklet sporuna odaklandı. Bu spora geç yaşta başlamasına rağmen azmiyle kısa sürede başarıya ulaşan Kristin Armstrong, ABD’deki şampiyonalarda elde ettiği başarıların ardından 2004’te Atina’da düzenlenen olimpiyatlarda ülkesini temsil etme hakkı kazandı ve yol bisikleti kategorisinde 8’incilik elde etti. Sonraki süreçte bireysel zamana karşı kategorisinde çalışmalarını aksatmadan sürdüren Armstrong, 2006’da Avusturya’nın Salzburg kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.



Aynı süreçte ABD’deki şampiyonalarda da iki altın kazanarak formunun zirvesine ulaşan Kristin Armstrong, Çin’in başkenti Pekin’de 2008’de düzenlenen olimpiyatta da bireysel zamana karşı kategorisinde en yakın rakibi Büyük Britanyalı Emma Pooley’nin 25 saniye önünde aynı başarıyı tekrarladı.



Hamilelik ve ilerleyen yaşı formunu etkilemedi



İsviçre’nin Mendrisio kentinde 2009’da düzenlenen dünya şampiyonasında podyumun ilk sırasında yer alarak kariyerinin zirvesine çıkan Kristen, aynı yıl spora ara verdi ve 2010’da evlenerek oğlu Lucas William Savola’yı dünyaya getirdi.



37 yaşına gelmesi ve aile hayatına geçmesi nedeniyle yüksek efor gerektiren bisiklet sporundan emekliye ayrılması gündeme gelen ABD’li sporcu ise beklentileri boşa çıkarttı.



Yazılı açıklamada bulunan Armstrong, "Bisiklet sporunu ve mücadeleyi seviyorum. 2009’da dünya şampiyonası’nın ardından yarışlara katılmama gerekçem, yaşım değildi. Eşimle bir aile kurmak i?stedi?m ve 2012’de Londra’da düzenlenen olimpiyatlara katılmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı. Yüksek çalışma azmi ve mücadeleci ruhu sayesinde 2011’de bisiklet sporuna devam eden Armstrong, katıldığı yarışlarda başarılı sonuçlar almaya devam etti.



En yaşlı sporcu olarak tarihe geçti



Sonraki yıl Londra’da katıldığı olimpiyatlarda bir kez daha altın madalyaya uzanan ABD’li sporcu, bireysel zamana karşı kategorisinde bu başarıyı yakalayan en yaşlı sporcu (39) olarak adını spor tarihine de yazdırdı. İkinci kez üst üste altın madalya elde etmesinin ardından çocuğu Lucas William’a sarılarak objektiflere poz veren başarılı sporcu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu sporu belli yaşlar arasında bırakmam gerektiği yönünde uzun zamandır telkinde bulunuluyordu. Umarım tüm anneler için, elde ettiğim başarılar ilham verici olur." değerlendirmesinde bulundu.



Yeniden zirveye çıktı



Londra’daki oyunların ardından sakatlığı ve yaşı nedeniyle emekliye ayrılan ABD’li sporcu, 2015’te yeniden yarışlara katılacağını duyurarak sporseverleri ve hayranlarını şaşkına çevirdi.



Armstrong, Meksika’nın Leon kentinde aynı yıl düzenlenen Pan American Yol Bisikleti Şampiyonası’nı birinci sırada tamamlayarak ülkesini bir kez daha olimpiyatlarda temsil etme hakkı elde etti.



İlerleyen yaşına rağmen Armstrong’un olimpiyat kotası alması, ABD’de tartışma konusu haline geldi. Yapılan yönetmelik değişikliğinin ardından Pan American Yol Bisikleti Şampiyonası’nın olimpiyat kotası, ABD Bisiklet Şampiyonası’na kaydırıldı. Pes etmeyen Kristin Armstrong, bu şampiyonada da en yakın rakibi Carmen Small’a 13 saniye fark atarak altın madalya elde etti ve olimpiyata katılma hakkını korudu.



Birçok rekora imza attı



Geçen yaz Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen olimpiyat oyunlarında aynı kategoride üçüncü kez altın madalyaya uzanan Kristin Armstrong, çocuğuyla bir kez daha zafer pozu vererek azmin gücünü kanıtladı. Olimpiyatlarda aynı disiplinde 3 kez üst üste madalya kazanan tek kadın bisikletçi konumuna gelen Armstrong, kendisine ait en yaşlı şampiyon rekorunu ise 43’e yükseltti.



Özel hayatıyla da örnek oluyor



Kristin, ailesiyle ABD’nin Idaho eyaletindeki Boise kentinde yaşıyor. Bir hastanede yönetici olarak iş hayatına devam eden ve boş vakitlerinde bisikletle antrenmanlarını sürdüren madalyalı sporcu, başarısının sırrını şöyle açıklıyor:



"Burada harika bir hastanede çalışıyorum. Ama benim gizli silahım, annelik. Hayatımda denge kurmayı, her şeyin yolunda gitmesini ve başarı için yoğunlaşmamı, anneliğe borçluyum."



43 yaşındaki şampiyon bisikletçi, profesyonel spor hayatına devam edip etmeyeceği yönünde basın mensuplarının sorduğu soruya ise "Bu çok hoş olur. İstedikten sonra, neden olmasın?" yanıtını verdi.

AA

ETİKETLER