14 Rus takımına transfer yasağı
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14 RUS TAKIMINA TRANSFER YASAĞI

14 Rus takımına transfer yasağı

Transfer yasağı getirilen Rus takımları arasında Gökdeniz Karadeniz'in oynadığı Rubin Kazan da bulunuyor.

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Rusya Futbol Birliği, aralarında Rubin Kazan, Amkar Perm, Krylya Sovetov, Tom Tomsk ve Dinamo Moskova'nın da bulunduğu 14 takıma finansal sorunları nedeniyle transfer yasağı getirdi

Rusya Futbol Birliği, finansal problemleri nedeniyle ülkenin en üst düzey iki liginde yer alan 14 kulübe transfer yasağı getirdi. Maaş, transfer ve vergi ödemelerinde sorun yaşayan bu kulüplerin yeni oyuncularını kayıt ettiremeyecekleri açıklandı.

En üst düzey ligden dört takıma yasak geldi. Bunların içinde eski lig şampiyonlarından olan, Gökdeniz Karadeniz'in de forma giydiği Rubin Kazan da bulunuyor. Diğer Premier Lig kulüpleri ise  Amkar Perm, Krylya Sovetov Samara ve FC Tom Tomsk... FNL olarak adlandırılan ikinci ligden ise lider Dinamo Moskova dışında 9 takım daha bu yaptırımla karşı karşıya... 

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