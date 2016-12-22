PINAR KARŞIYAKA 3. SIRAYA GERİLEDİ

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 10. hafta maçında İsrail'de Maccabi Rand Media'ya 78-69 mağlup olan Pınar Karşıyaka, üçüncü sıraya geriledi.
Lider Le Mans'ın Kataja'ya 74-57 mağlup olduğu B Grubu'nda Umana Reyer, Khimik'i 73-59, CSM Oradea ise Avtodor Saratov'u 65-59 yendi. Pınar Karşıyaka ise İsrail deplasmanında Maccabi Rand Media'ya 78-69 kaybetti.
Le Mans'ın liderliğini sürdürdüğü grupta, Pınar Karşıyaka ise averajla 3. sırada yer aldı.
Grup maçlarına 3 Ocak 2017'de Kataja-Khimik ve 4 Ocak 2017'de ise Pınar Karşıyaka-Avtodor Saratov, Maccabi Rand Media-Umana Reyer ve CSM Oradea-Le Mans müsabakalarıyla devam edilecek.
B Grubu'nda 10. maçların ardından puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1. Le Mans
|10
|7
|3
|739
|659
|17
|2. Umana Reyer
|10
|7
|3
|738
|703
|17
|3. Pınar Karşıyaka
|10
|6
|4
|747
|690
|16
|4. Kataja
|10
|6
|4
|798
|793
|16
|5. CSM Oradea
|10
|5
|5
|671
|710
|15
|6. Avtodor Saratov
|10
|4
|6
|857
|850
|14
|7. Maccabi Rand Media
|10
|4
|6
|708
|729
|14
|8. Khimik
|10
|1
|9
|645
|769
|11