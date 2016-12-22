Pınar Karşıyaka 3. sıraya geriledi
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PINAR KARŞIYAKA 3. SIRAYA GERİLEDİ

Pınar Karşıyaka 3. sıraya geriledi

B Grubu'nda haftayı mağlubiyetle kapatan Pınar Karşıyaka, üçüncü sıraya geriledi.

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Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 10. hafta maçında İsrail'de Maccabi Rand Media'ya 78-69 mağlup olan Pınar Karşıyaka, üçüncü sıraya geriledi.

Lider Le Mans'ın Kataja'ya 74-57 mağlup olduğu B Grubu'nda Umana Reyer, Khimik'i 73-59, CSM Oradea ise Avtodor Saratov'u 65-59 yendi. Pınar Karşıyaka ise İsrail deplasmanında Maccabi Rand Media'ya 78-69 kaybetti.

Le Mans'ın liderliğini sürdürdüğü grupta, Pınar Karşıyaka ise averajla 3. sırada yer aldı.

Grup maçlarına 3 Ocak 2017'de Kataja-Khimik ve 4 Ocak 2017'de ise Pınar Karşıyaka-Avtodor Saratov, Maccabi Rand Media-Umana Reyer ve CSM Oradea-Le Mans müsabakalarıyla devam edilecek.

B Grubu'nda 10. maçların ardından puan durumu şöyle:

Takımlar O G M A Y P
1. Le Mans 10 7 3 739 659 17
2. Umana Reyer 10 7 3 738 703 17
3. Pınar Karşıyaka 10 6 4 747 690 16
4. Kataja 10 6 4 798 793 16
5. CSM Oradea 10 5 5 671 710 15
6. Avtodor Saratov 10 4 6 857 850 14
7. Maccabi Rand Media 10 4 6 708 729 14
8. Khimik 10 1 9 645 769 11
 
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