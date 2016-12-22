2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği başkanı belli oldu!
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2. VE 3. LİG KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANI BELLİ OLDU!

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği başkanı belli oldu!

Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Cengiz Günaydın, bugün yapılan 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Birliği genel kurulu seçimlerinde başkanlığına seçildi.

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Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Cengiz Günaydın, bugün yapılan 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Birliği genel kurulu seçimlerinde başkanlığına seçildi.

91 kulübün katılımıyla dün gerçekleşen genel kurulda Fatih Karagümrükspor kulübü başkanı Cengiz Günaydın başkanlığa seçildi.

2. lig ve 3. lig Kulüpler Birliği yeni yönetimi şu isimlerden oluştu;

Cengiz Günaydın, Fatih Karagümrük AŞ.

Aydın Gülmez, Batman Petrolspor AŞ.

Murat Şahin, Anadolu Üsküdarspor

Ecmel Faik Sarıoğlu, İstanbulspor AŞ.

Murat Kaplan, Nazilli Belediyespor

Kaya Büyükbayraktar, Gümüşhanespor

Zeki Gül, Çorum Belediyespor

Ali Demirhan, B.Ş. Belediye Erzurumspor

Abdulkadir Dışçi, Bugsaşspor

Ahmet Şahin, Gölcükspor

Arif Okan Uysal, Fethiyspor

DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

Saffet Akkoyun, Sarıyerspor

Süleyman Caner, Zonguldakspor

Osman Eyüpoğlu, Büyük Çekmece Tepecikspor

 
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