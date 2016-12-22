2. VE 3. LİG KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANI BELLİ OLDU!

Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Cengiz Günaydın, bugün yapılan 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Birliği genel kurulu seçimlerinde başkanlığına seçildi.
91 kulübün katılımıyla dün gerçekleşen genel kurulda Fatih Karagümrükspor kulübü başkanı Cengiz Günaydın başkanlığa seçildi.
2. lig ve 3. lig Kulüpler Birliği yeni yönetimi şu isimlerden oluştu;
Cengiz Günaydın, Fatih Karagümrük AŞ.
Aydın Gülmez, Batman Petrolspor AŞ.
Murat Şahin, Anadolu Üsküdarspor
Ecmel Faik Sarıoğlu, İstanbulspor AŞ.
Murat Kaplan, Nazilli Belediyespor
Kaya Büyükbayraktar, Gümüşhanespor
Zeki Gül, Çorum Belediyespor
Ali Demirhan, B.Ş. Belediye Erzurumspor
Abdulkadir Dışçi, Bugsaşspor
Ahmet Şahin, Gölcükspor
Arif Okan Uysal, Fethiyspor
DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ
Saffet Akkoyun, Sarıyerspor
Süleyman Caner, Zonguldakspor
Osman Eyüpoğlu, Büyük Çekmece Tepecikspor