KADRODA BİLE YOKLAR AMA 5 MİLYON TL ALIYORLAR!

Umut Gündoğan, Jem Karacan ve Endoğan Adili... Bu 3 oyuncu, Galatasaray'ın TFF'ye bildirdiği kadroda yer almıyor. Ama onlar Floryada idmana çıkmaya devam ediyorlar ve yıllık maliyetleri 5 milyon Lirayı buluyor.
Finansal sıkıntılarla boğuşan Galatasaray, bir yandan kadro maliyetini azaltmaya çalışırken, diğer taraftan kadroda bile bulunmayan futbolculara para ödemeye devam ediyor. TFFye bildirilen oyuncu listesinde yer almayan orta saha oyuncuları Umut Gündoğan, Jem Karacan ve Endoğan Adili, Florya Metin Oktay Tesislerinde idmana çıkıyorlar, ama A takımla birlikte çalışmıyorlar.
Umutun Galatasaraya yıllık maliyeti 1.5 milyon Lira. Hamza Hamzaoğlu döneminde alınan Jem Karacan ise tam 700 bin Euro, yani 2.5 milyon TL civarında para kazanıyor. Galatasaray formasıyla herhangi bir varlığı bile bulunmayan Endoğan Adiliye de 250 bin Euro yani yaklaşık 900 bin TL para veriliyor. Bu da 3 oyuncunun toplam maliyetinin 5 milyon Lirayı bulmasını sağlıyor.
O paraları veren yok
Galatasaray Yönetiminin öncelikli hedeflerinden biri de devre arasında bu 3 oyuncuyla yolları ayırarak kadro maliyetini düşürmek. Ancak bu futbolculara Galatasarayın ödediği parayı hiçbir kulüp vermiyor. Dolayısıyla onlar da başka bir yere gitmek istemiyorlar. Bu sorunun nasıl çözüleceği şimdilik muamma gibi görünüyor.