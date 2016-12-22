KADRODA BİLE YOKLAR AMA 5 MİLYON TL ALIYORLAR!

Galatasaray'ın TFF'ye bildirdiği kadroda yer almıyor. Ama onlar Floryada idmana çıkmaya devam ediyorlar ve yıllık maliyetleri 5 milyon Lirayı buluyor

Umut Gündoğan, Jem Karacan ve Endoğan Adili... Bu 3 oyuncu, Galatasaray'ın TFF'ye bildirdiği kadroda yer almıyor. Ama onlar Floryada idmana çıkmaya devam ediyorlar ve yıllık maliyetleri 5 milyon Lirayı buluyor.

Finansal sıkıntılarla boğuşan Galatasaray, bir yandan kadro maliyetini azaltmaya çalışırken, diğer taraftan kadroda bile bulunmayan futbolculara para ödemeye devam ediyor. TFFye bildirilen oyuncu listesinde yer almayan orta saha oyuncuları Umut Gündoğan, Jem Karacan ve Endoğan Adili, Florya Metin Oktay Tesislerinde idmana çıkıyorlar, ama A takımla birlikte çalışmıyorlar.

Umutun Galatasaraya yıllık maliyeti 1.5 milyon Lira. Hamza Hamzaoğlu döneminde alınan Jem Karacan ise tam 700 bin Euro, yani 2.5 milyon TL civarında para kazanıyor. Galatasaray formasıyla herhangi bir varlığı bile bulunmayan Endoğan Adiliye de 250 bin Euro yani yaklaşık 900 bin TL para veriliyor. Bu da 3 oyuncunun toplam maliyetinin 5 milyon Lirayı bulmasını sağlıyor.

O paraları veren yok

Galatasaray Yönetiminin öncelikli hedeflerinden biri de devre arasında bu 3 oyuncuyla yolları ayırarak kadro maliyetini düşürmek. Ancak bu futbolculara Galatasarayın ödediği parayı hiçbir kulüp vermiyor. Dolayısıyla onlar da başka bir yere gitmek istemiyorlar. Bu sorunun nasıl çözüleceği şimdilik muamma gibi görünüyor.