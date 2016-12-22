İbrahim Üzülmez'den Larsson açıklaması
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İBRAHİM ÜZÜLMEZ'DEN LARSSON AÇIKLAMASI

İbrahim Üzülmez'den Larsson açıklaması

Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Larsson'un takımdan ayrılması ile ilgili konuştu.

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Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Larsson'un takımdan ayrılması ile ilgili, "Bizim zor zamanda taşın altına elini sokacak oyuncuya ihtiyacımız var. Mental anlamda, kafasında bu takımı bitirmiş bir oyuncu ile zaten çalışamam" dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, dün yoğun kar altında oynadığı Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü maçında sahasında ağırladığı Kırklarelisporu 2-0 yenerek uzun bir aranın ardından galibiyetle tanıştı. Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez maçın ardından takımdaki son durum ve önceki gün yolların ayrıldığı Larsson hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
 
Kafada takımı bitirmiş oyuncu ile çalışmam
 
Zor zamanda taşın altına elini sokacak oyunculara ihtiyaçları olduğunu söyleyen Üzülmez, "Larsson geldiğim günden itibaren gitmek istediğini söylüyordu. Kendisini de bunu belirtiyordu. Bizim zor zamanda taşın altına elini sokacak oyuncuya ihtiyacımız var. Mental anlamda, kafasında bu takımı bitirmiş bir oyuncu ile zaten çalışamam. Larsson da ben gelmeden önce takımdan gitmek istediğini başkanla görüştüğünü söylemişti. Takımda gitmek isteyen bir oyuncuyu son haftada antrenmana çıkarmanın da bize bir artısı olmaz. Dolayısıyla kendisiyle konuştuk. Antrenmana çıkmamasını söyledik. Sözleşmesini feshettik diye konuştu.
 
Olmazsa olmazlarımız transferimiz
 
Takıma devre arasında transfer olacak oyuncuların takıma çok şey katacağını dile getiren Üzülmez, "Savaşacak, Gaziantepsporu ileriye taşıyacak oyuncu grubu ile inşallah çalışacağız. Her şey bizim için. Devre arasında olmazsa olmazımız transferdir. Ben bu görevi kabul ederken de bir takım şeyler konuşarak geldim. Ama kaliteyi artırma konusunda önümüzdeki günlerde yapacağımız transfer çalışmalarında herkesin bana da sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum ifadelerini kullandı. 

 
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