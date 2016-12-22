"UYDURUK SPOR KULÜPLERİNE DEĞİL, BELEDİYELERE GİTSİN"

Türkiye’nin farklı illerindeki müteahhitler ve inşaat sektörü temsicileri, İMKON, TOBB, Konferans Salonu’nda düzenlenen “Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı”na katılarak sorunlarını tartıştı.

Türkiye’nin farklı illerindeki müteahhitler ve inşaat sektörü temsicileri, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konferans Salonu’nda düzenlenen “Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı”na katılarak sorunlarını tartıştı. Açılışta konuşan İMKON Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, “Müteahhitlik Hizmet Kanunu çıkarılmadan bu sektörün adam olması mümkün değildir. Bu kanun sektördeki çürükleri ayıklayarak kaliteli ve dinamik bir sektör oluşturur” dedi. Hafriyat dökümündeki ücretleri eleştiren Tellioğlu şunları söyledi:

BELEDİYELERLE CİDDİ SORUNLAR VAR

“Belediyeler noktasında ciddi sorunlarımız var. OECD ülkeleri sıralamasında 94. sırada olmamız zaten çok teferruat konuşmamıza gerek bırakmıyor. Etrafı park olan yerlerle ilgili yeni bir vergilendirme, projelerde olmamasına rağmen yeni çöp konteynerleri yerleri filan isteme, değişik değişik uygulamalar belediye meclislerinin kafalarına göre aldığı kararlarla adına ‘harç mı’ dersiniz ‘haraç mı’ dersiniz ne derseniz deyin. Bir kısım uygulamalar sektörü ciddi mana da rahatsız etmekte. Son dönemde Büyükşehir Belediye başkanımıza arz etmemize, ilgili muhataplarla görüşmemize rağmen çözemediğimiz bir konu da toprak döküm meselesi. İnşallah 2017 de çözeceğiz.

KULÜPLERE DEĞİL BELEDİYEYE GİTSİN

Haklı olarak üyelerimiz diyor ki ben inşaata başlarken bir toprak hafriyatı yapıyorum 20 bin lira hafriyata veriyorum. Adam kepçesini, makinesini getiriyor vergi veriyor. 5 kuruş vermeden Allah’ın boş dağına döktün diye 30 bin lira vermek zorunda kalıyorsun. Hakikaten çok doğru adil ve meşru bir işlem değil. Bunun derhal düzeltilmesini istiyoruz. Bu paranın da affınıza sığınarak söylüyorum uyduruk spor kulüplerinin değil, ciddi bir gelirse İstanbul’da olduğu gibi belediyenin veya maliyenin kasasına girmesini talep ediyoruz. Vergi ve SSK ile ilgili sorunları biliyorum. Bakan beye rapor arz etmiştik. Yine arz edeceğiz. Ankara’da ASKİ, doğalgaz ve elektrikteki sorunlarla ilgili ATO ve MÜSİAD ile ilgili ortak bir çalışmada yaparak çözmeye çalışacağız.”

SİZİN SORUNUNUZ BİZİM SORUNUMUZ

Müteahhitlerin bürokrasi ile uğraşmak yerine değil bürokrasiden destek alan bir aşamaya gelmesinin önemine vurgu yapan Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ise şunları söyledi:

“ATO olarak bu ülkede taş üstüne taş koyan, üreten, kazanan,kazandıran herkesin yanında olduğumuz gibi üyelerimiz arasında ekonomiye sağladıkları katkı ve istihdam ile ilk sıralarda yer alan müteahhitlerinizin de her zaman yanındayız. Ben ve yönetimim sizin meselelerinizi kendi meselelerimiz olarak görüyorum. İnşaat sektörünün gelişimi için yapılması gereken yasal düzenleme süreçlerine sizlerle birlikte katkı sağlamayı bu ülke için yapılması gereken bir vazife olarak görüyoruz.”

YERLİ ÜRETİM VURGUSU

Müteahhitlere yerli ürün çağrısı yapan MÜSİAD Ankara Şube Başkanı İlhan Erdal ise şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız ‘yerli param’ diyerek bir kampanya başlattı. Biz de buna Ankara Platformu olarak ‘yerli malım’ı ekleyerek bir kampanya başlatacağız. Memleketin en büyük alıcılarından birisi kamu. Ülkemizde üretilen yerli ürünlerin birçoğu kamuda kullanılmıyor. İthal asansör ve iklimlendirme cihazlarının yerine yerli ürünler kullanılmalı. Yerli sanayicimize sahip çıkıp desteklememiz gerekiyor. Şehir hastanelerinin projelerinde kullanılan yerli ürün oranı yüzde 20. Yüzde 80’i ithal. Yüksek teknolojik katma değerli ürünler yurtdışından, hamallık kısmı Türkiye’den. Bunlar çok acı şeyler.”

48 MESLEĞE BELGE ZORUNLULUĞU VAR

Amaçlarının çalışma hayatına nitelikli, mesleğinde yeterli eleman kazandırmak olduğunu söyleyen Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Adem Ceylan, 48 mesleğe ilişkin belge zorunluluğu uygulamasının yürürlüğe girdiğini belirterek “Bunların 17’si inşaat sektörü ile ilgili. Artık bu sektörde çalışanların mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu var” diye konuştu.