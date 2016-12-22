NAPOLEONİ: "HAYALİM ROMA'DA OYNAMAK"

Medipol Başakşehir'in 30 yaşındaki İtalyan golcüsü Stefano Napoleoni, yedek kalmaya alışık bir oyuncu olmadığını söyledi.

Stefano Napoleoni, yaptığı açıklamada, daha önce oynadığı takımlarda ilk 11 oyuncusu olduğunu dile getirdi.

Polonya ve Yunanistan'da oynadığı takımlarda fazla yedek kalmadığını aktaran Napoleoni, "Yedek kalmaya alışık bir oyuncu değilim. Medipol Başakşehir'de sonradan oyuna giriyorum ama bunu sorun yapmıyorum. Önemli olan 15-20 dakika da olsa takıma katkıda bulunabilmek. Abdullah hocamız nasıl takdir ederse onun verdiği süre doğrultusunda takıma katkılı olmak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Tabii ki attığım goller takıma puan ya da puanlar getirirse daha da mutlu olurum." ifadelerini kullandı.

"Efsane Boniek'ten gelen teklifi kaçırmak istemedim"

Napoleoni, Roma doğumlu olmasına ve 18 yaşına kadar altyapı eğitimini İtalya'da almasına rağmen profesyonel olarak hiçbir İtalyan takımının formasını giymedi.

İtalyan futbolcu, 18 yaşına girdiği sırada Polonya futbolunun efsane isimlerinden olan Zbigniew Boniek'ten gelen teklif karşısında kayıtsız kalamadığını ve İtalya yerine Polonya'da profesyonel kariyerine başladığını aktardı.

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Altyapı eğitimini İtalya'nın amatör takımlarından U.S. Tor di Quinto'da aldığını belirten Napoleoni, şunları kaydetti:

"Futbola başlarken, ilk takımımın ülkem dışında olacağını düşünmemiştim. Boniek'in 18 yaşında bir çocuğu izlemesi ve beğenmesi çok önemliydi. Bu nedenle efsane Boniek'ten gelen teklifi kaçırmak istemedim ve o dönemde Polonya 1. Ligi'nde olan Widzew Lodz'a transfer oldum. İtalya'da profesyonel olamadan Polonya'ya gittim. Bu da benim kaderimdi."

İtalya'da futbol oynayamamanın içinde küçük de olsa bir burukluk oluşturduğunun altını çizen 30 yaşındaki oyuncu, "Gençliğimde bunu çok daha fazla düşünüyordum ve kafama takıyordum. Ancak zamanla olgunlaştıkça bunu çok düşünmemeye başladım. İleride bir İtalyan takımının formasını giyerek, kariyerimi ülkemde sonlandırmak isterim ama şu anda Başakşehir'deyim ve İstanbul'da olduğum için gerçekten çok mutluyum." diye konuştu.

"Hayalim Roma'da oynamak"

İtalyan golcü, hayalinin fanatik taraftarı olduğu Roma formasını giymek ve idolü olan Francesco Totti ile oynamak olduğunu açıkladı.

Roma doğumlu olduğunu hatırlatan Napoleoni, "Roma benim aşkım. Çocukluğumda Roma'nın her maçına giderdim. Küçüklüğümden bu yana ateşli bir Roma taraftarıyım. Bunun çok zor olduğunu biliyorum ama hayalim tabii ki Roma'da oynamak. Totti ile oynamanın değeri ise benim için paha biçilemez olurdu." ifadelerini kullandı.

Sakatlığı nedeniyle bu sezon ligin ilk 4 maçını kaçıran Stefano Napoleoni, 7 maçta ise sonradan oyuna girdi. İtalyan oyuncunun, ligde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 golü bulunuyor.