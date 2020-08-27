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Gençlerbirliği - Konyaspor hazırlık maçı neden iptal edildi?
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GENÇLERBİRLİĞİ - KONYASPOR HAZIRLIK MAÇI NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Gençlerbirliği - Konyaspor hazırlık maçı neden iptal edildi?

Gençlerbirliği'nin Konyaspor ile oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi.

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 29 Ağustos günü oynanacak Gençlerbirliği - Konyaspor hazırlık maçının iptal edilmesi, kulüplerin sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

 Karşılaşmanın iptal sebebinin ise, Konyaspor'un ilk haftasının Bay Haftası olduğu gerekçesi ile maçın oynanmasından vazgeçmesi olduğu öğrenildi. 

 KLASSPOR ÖZEL HABER - GÜLCE KAHRAMAN
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