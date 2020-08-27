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Gençlerbirliği yeni sezon formalarını tanıttı
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GENÇLERBİRLİĞİ YENİ SEZON FORMALARINI TANITTI

İşte Gençlerbirliği'nin yeni sezon formaları...

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Gençlerbirliği, 2020-21 sezonunda giyeceği üç formayı "Gençliğin İsyanı!" sloganıyla hazırladığı video ile duyurdu.

 
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