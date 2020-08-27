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Ankaragücü'nün ilk yarı fikstürü belli oldu
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ANKARAGÜCÜ'NÜN İLK YARI FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU

Ankaragücü'nün ilk yarı fikstürü belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Süper Lig'in 2020-2021 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi.

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 Süper Lig'de 2020-2021 futbol sezonunun fikstürü çekildi. Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen fikstür çekimine, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Akıncıoğlu ile İsmail Erdem, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.

 Başkent ekibi Ankaragücü, ilk hafta evinde Erzurumspor'u ağırlayacak.

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