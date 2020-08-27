Gençlerbirliği'nin ilk yarı fikstürü belli oldu

Süper Lig'de 2020-2021 futbol sezonunun fikstürü çekildi. Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen fikstür çekimine, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Akıncıoğlu ile İsmail Erdem, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.
Gençlerbirliği, bu sezondaki ilk maçında deplasmanda Antalyaspor ile mücadele edecek.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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