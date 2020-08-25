Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi Kupası oynanacak mı?

Ankara futbolunun bir alışkanlığı haline gelen Türkiye Spor Yazarları Derneği, Ankara Şubesi Kupasının bu sezon oynanıp oynanmayacağı henüz netlik kazanmadı.
Ankaragücü ve Gençlerbirliği ile görüşen şube yönetiminin önümüzdeki günlerde şartların oluşması durumuna göre karar vereceği öğrenildi.
Korona nedeni ile seyircisiz oynanabilecek karşılaşmaların 4-5 Eylül tarihlerinde Ankaragücü ve Gençlerbirliği arasında tek maç üzerinden oynanması planlanıyor.
TRT'den yayınlanması düşünülen turnuva ile ilgili detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
KLASSPOR ÖZEL HABER - GÜLCE KAHRAMAN
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