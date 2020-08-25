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Gençlerbirliği, Konyaspor ile karşılaşacak
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GENÇLERBİRLİĞİ, KONYASPOR İLE KARŞILAŞACAK

Gençlerbirliği, Konyaspor ile karşılaşacak

Gençlerbirliği, Konyaspor ile karşılaşacak.

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 Gençlerbirliği, 29 ağustos Cumartesi akşamı saat 18.00'da Konyaspor ile karşılaşacak.

 İki takımın mücadele edeceği karşılaşma Kayacık Tesisleri'nde oynanacak.

 Karşılaşmanın Konyaspor'un Youtube hesabından yayınlanması bekleniyor.

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