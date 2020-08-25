Gençlerbirliği, Konyaspor ile karşılaşacak.

Gençlerbirliği, 29 ağustos Cumartesi akşamı saat 18.00'da Konyaspor ile karşılaşacak.
İki takımın mücadele edeceği karşılaşma Kayacık Tesisleri'nde oynanacak.
Karşılaşmanın Konyaspor'un Youtube hesabından yayınlanması bekleniyor.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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