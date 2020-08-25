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MAÇ GÜNÜ

Maç Günü

Ankaragücü, bugün Göztepe ile hazırlık maçı yapacak.

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Başkent ekibi Ankaragücü, bugün saat 19.00'da Göztepe ile karşılaşcak.

 Karşılaşma Afyon Zafer Stadyumu'nda oynanacak.

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