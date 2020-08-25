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MHK Başkanı Serdar Tatlı oldu
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MHK BAŞKANI SERDAR TATLI OLDU

MHK Başkanı Serdar Tatlı oldu

TFF, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı'na Serdar Tatlı'nın getirildiğini açıkladı

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 İşte TFF'den yapılan açıklama;

 TFF Yönetim Kurulu, bugünkü toplantısında Merkez Hakem Kurulu'nun Başkan ve üyelerini belirledi. Serdar Tatlı başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:

BAŞKAN
SERDAR TATLI

ÜYELER
METİN TOKAT
EROL ERSOY
KADİR TOZLU
MAHMUT ÇETİNER
MUSTAFA KAMİL ABİTOĞLU
HİKMET ÖKSÜZOĞLU
AHMET ERDOĞAN
NEDİM GÖKLÜ

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