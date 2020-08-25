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Ankaragücü'nde yasak kalkıyor...
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ANKARAGÜCÜ'NDE YASAK KALKIYOR...

Ankaragücü'nde yasak kalkıyor...

Başkan Mert liste paylaştı. Ankaragücü'nde yasak kalkıyor...

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 Ankaragücü Başkanı Fatih Mert’ten gece yarısı süprizi geldi.

 Başkan Mert, twitter hesabından yaptığı paylaşımla bir anda camiayı hareketlendirdi.

 Başkan Mert yaptığı paylaşımda bir tahta resmi ve tahtanın üzerinde takım kadrosu yazıyordu.

 Tahtada mevcut oyuncuların yanı sıra yeni transfer edilmesi muhtemel oyuncuların ismi de yazıyordu. Bu paylaşım transfer yasağı kalktı şeklinde yorumlandı. Mert daha sonra paylaşımı sildi. 

Tespit edildiği kadarıyla kadroda; Erdi Dikmen, Zvonimir Sarlija, Taylan Antalyalı, Luka Adzic, Nelson Monte, Jaka Bijol ve Hary Arter gibi oyuncuların isminin olduğu gözlendi.

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