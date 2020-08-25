Başkan Mert, "Muhataplarımızın son cevaplarını bekliyoruz"

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert gece yaptığı paylaşımın ardından sabah da bir mesaj daha paylaştı.

Mert, transfer yasağı ile ilgili flaş açıklama yaptı.

Fatih Mert taraftarlara hitaben "Günaydın, transfer yasağı ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Muhattaplarımızın son cevaplarını bekliyoruz. Onların da alacaklarını daha erken alabilmeleri için AG nün transferi açması lazım. Onun için adım atmaları gerekiyor. Bekliyoruz." yazdı.

Öte yandan gündeme gelen isimler taraftarlar arasında heyecan yarattı. Maliyetli ama kaliteli isimlerden oluşan transfer listesi beğenildi. Baı oyuncuların yüksek maliyetleri nedeniyle kiralık olarak Başkent ekibine gelmesi bekleniyor.

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