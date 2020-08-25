﻿
Başkan Mert, "Muhataplarımızın son cevaplarını bekliyoruz"
﻿
Site İçi Arama
﻿

BAŞKAN MERT, "MUHATAPLARIMIZIN SON CEVAPLARINI BEKLİYORUZ"

Başkan Mert, "Muhataplarımızın son cevaplarını bekliyoruz"

Ankaragücü'nde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor...

947 Okunma

 Ankaragücü Başkanı Fatih Mert gece yaptığı paylaşımın ardından sabah da bir mesaj daha paylaştı.

 Mert, transfer yasağı ile ilgili flaş açıklama yaptı.

 Fatih Mert taraftarlara hitaben "Günaydın, transfer yasağı ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Muhattaplarımızın son cevaplarını bekliyoruz. Onların da alacaklarını daha erken alabilmeleri için AG nün transferi açması lazım. Onun için adım atmaları gerekiyor. Bekliyoruz." yazdı.

 Öte yandan gündeme gelen isimler taraftarlar arasında heyecan yarattı. Maliyetli ama kaliteli isimlerden oluşan transfer listesi beğenildi. Baı oyuncuların yüksek maliyetleri nedeniyle kiralık olarak Başkent ekibine gelmesi bekleniyor.  

SPORANKİ
Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi Kupası oynanacak mı?
Maç Günü
Ankaragücü'nde yasak kalkıyor...
2
''Ankaragücü, seyirci desteğini bire bir yaşayan bir takım''
Ankaragücü'nün yeni sponsoru Acıbadem Sağlık Grubu oldu
Saba, Kitsiou ve Pazdan yeni sezon öncesi ne söyledi?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿