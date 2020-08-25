U19 Genç Kız Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası’nda Yarı Finalde.

19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımımız, Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki ikinci maçında ev sahibi Hırvatistan’ı 3-0 mağlup ederek şampiyonada 2’de 2 yaptı ve grupta oynayacağı son karşılaşma öncesinde yarı finale yükselmeyi garantiledi.
Millilerimizde Elif Su Eriçek 17 sayıyla takımızın ve karşılaşmanın en skorer ismi olurken; ona Sude Hacımustafaoğlu 15, Hanife Nur ve İpar 10’ar sayıyla eşlik etti.
HIRVATİSTAN-TÜRKİYE: 0-3
HAKEMLER: Rossella Piana (İtalya), Andjelko Popovic (Sırbistan)
SALON: Nastavno-Sportska Dvorana Gradski Vrt, Osijek
HIRVATİSTAN: Koraca, Mihaljevic, Karatovic, Freund, Antunovic, Bilusic, Scoria (L) (Brcic, Kainz (L), Istuk, Pauletic, Zdilar)
TÜRKİYE: Lila, Sude, Sude Naz, İpar, Elif Su, Hanife Nur, Gülce (L) (Çağla, Ege Melisa)
SETLER: 15-25, 22-25, 19-25
SÜRE: 73 dakika (21,26,26)
U19 Genç Kız Milli Takımımız, grupta üçüncü ve son maçında, 26 Ağustos Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00’da Fransa ile karşılaşacak. Mücadele, Hırvatistan Voleybol Federasyonu’nun YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCzgxRL6wUhylcjozntleWMw) kanalından naklen yayınlanacak.
Türkiye – Hırvatistan karşılaşmasının ardından 2. Grup’ta oluşan puan durumu şu şekilde:
U19 Genç Kız Milli Takımımız, grupta üçüncü ve son maçında, 26 Ağustos Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00’da Fransa ile karşılaşacak. Mücadele, Hırvatistan Voleybol Federasyonu’nun YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCzgxRL6wUhylcjozntleWMw) kanalından naklen yayınlanacak.
Türkiye – Hırvatistan karşılaşmasının ardından 2. Grup’ta oluşan puan durumu şu şekilde:
|NO
|TAKIM
|O
|G
|M
|P
|1
|Türkiye
|2
|2
|0
|6
|2
|Fransa
|1
|1
|0
|2
|3
|Hırvatistan
|2
|0
|2
|1
|4
|Bulgaristan
|1
|0
|1
|0
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