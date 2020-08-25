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U19 Genç Kız Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası’nda Yarı Finalde
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U19 GENÇ KIZ MİLLİ TAKIMIMIZ, AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA YARI FİNALDE

U19 Genç Kız Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası’nda Yarı Finalde

U19 Genç Kız Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası’nda Yarı Finalde.

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 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımımız, Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki ikinci maçında ev sahibi Hırvatistan’ı 3-0 mağlup ederek şampiyonada 2’de 2 yaptı ve grupta oynayacağı son karşılaşma öncesinde yarı finale yükselmeyi garantiledi.

Millilerimizde Elif Su Eriçek 17 sayıyla takımızın ve karşılaşmanın en skorer ismi olurken; ona Sude Hacımustafaoğlu 15, Hanife Nur ve İpar 10’ar sayıyla eşlik etti. 

HIRVATİSTAN-TÜRKİYE: 0-3
HAKEMLER: Rossella Piana (İtalya), Andjelko Popovic (Sırbistan)
SALON: Nastavno-Sportska Dvorana Gradski Vrt, Osijek
HIRVATİSTAN: Koraca, Mihaljevic, Karatovic, Freund, Antunovic, Bilusic, Scoria (L) (Brcic, Kainz (L), Istuk, Pauletic, Zdilar)
TÜRKİYE: Lila, Sude, Sude Naz, İpar, Elif Su, Hanife Nur, Gülce (L) (Çağla, Ege Melisa)
SETLER: 15-25, 22-25, 19-25
SÜRE: 73 dakika (21,26,26)

 U19 Genç Kız Milli Takımımız, grupta üçüncü ve son maçında, 26 Ağustos Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00’da Fransa ile karşılaşacak. Mücadele, Hırvatistan Voleybol Federasyonu’nun YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCzgxRL6wUhylcjozntleWMw) kanalından naklen yayınlanacak.

Türkiye – Hırvatistan karşılaşmasının ardından 2. Grup’ta oluşan puan durumu şu şekilde:

U19 Genç Kız Milli Takımımız, grupta üçüncü ve son maçında, 26 Ağustos Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00’da Fransa ile karşılaşacak. Mücadele, Hırvatistan Voleybol Federasyonu’nun YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCzgxRL6wUhylcjozntleWMw) kanalından naklen yayınlanacak.

Türkiye – Hırvatistan karşılaşmasının ardından 2. Grup’ta oluşan puan durumu şu şekilde:

NO TAKIM O G M P
1 Türkiye 2 2 0 6
2 Fransa 1 1 0 2
3 Hırvatistan 2 0 2 1
4 Bulgaristan 1 0 1 0
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