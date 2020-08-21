Gençlerbirliği Mattias Johansson ile sözleşme imzaladı

Gençlerbirliği, son olarak Panathinaikos forması giyen 28 yaşındaki İsveçli sağ bek Mattias Johansson ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
GENÇLERBİRLİĞİ DUYURDU
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Transfer çalışmalarını sürdüren takımımz Mattias Johansson’u kadrosuna kattı. Futbola İsveç ekibi Kalmar’da başlayan Johansson, daha sonra Hollanda ekibi AZ Alkmaar forması giydi ve buradan Yunanistan takımlarından Panathinaikos’a transfer oldu. Üç sezon boyunca Panathinaikos’ta görev yapan İsveçli sağ bek, bugün kendisini iki yıllığına Gençlerbirliği’ne bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.
Geçtiğimiz sezon Yunanistan'da top koşturan Johansson, 27 maçta forma giyerken 2 asist yaptı.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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