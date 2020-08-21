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''Ankaragücü, seyirci desteğini bire bir yaşayan bir takım''
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''ANKARAGÜCÜ, SEYİRCİ DESTEĞİNİ BİRE BİR YAŞAYAN BİR TAKIM''

''Ankaragücü, seyirci desteğini bire bir yaşayan bir takım''

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert Bein Sports'a yeni sezon ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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 Yeni sezon ile ilgili açıklamalarda bulunan Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Bildiğim kadarıyla maçlar büyük bir ihtimalle eylül ve ekimde seyircisiz oynanacak. Bizim için negatif bir olay çünkü Ankaragücü, seyirci desteğini birebir yaşayan bir futbol takımı. Bu destekle birçok maç kazanabiliyorduk. Bu sene enteresan, değişik bir yıl olacak. MKE Ankaragücü olarak, geçen sene yaşadığımız kabusu yaşamak istemiyoruz. İnşallah, bu sene daha iyi bir kadro oluşturmak istiyoruz." Şeklinde konuştu.

 Fenerbahçe'nin limit artırım talebini desteklediklerini belirten Başkan, ''Limit artırımını savunan takımlar da haklı, kendini buna göre ayarlayan kulüpler de haklı. Daha önce Fenerbahçe'nin gündeme getirdiği konuyu desteklediğimizi söylemiştik. Çözüm bulunması adına, Ankaragücü olarak limit artırımı olmasını destekliyoruz." Dedi. 

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