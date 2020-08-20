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Yeni sezon formaları geliyor
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YENİ SEZON FORMALARI GELİYOR

Yeni sezon formaları geliyor

Gençlerbirliği yeni sezon formalarının müjdesini verdi.

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Gençlerbirliği bugün attığı tweet ile yeni sezon formalarının tanıtım gününün haberini verdi.

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