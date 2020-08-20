Dominik Furman Gençlerbirliği'nde

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Şakir

21 Ağustos 202011:24

Bu adam birkaç mevkide oynayan iyi bir futbolcuydu. Bize teklif edildiğine göre aynen Salih dursun gibi ya düşen bir performansa sahip, ya da sakatlık problemi var. Son ihtimal ise 50 kişi arasında bir Sessegnon piyangosu çıkmıştı ya, yine bir piyango olabilir. Yoksa bu iş bilmezler arayıp da Gençlerbirliği'ne yarayacak futbolcu bulacaklar öyle mi ? Bir kere düşüncelerinde başka şeyler var, oraya odaklanamazlar...