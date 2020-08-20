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Dominik Furman Gençlerbirliği'nde
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DOMİNİK FURMAN GENÇLERBİRLİĞİ'NDE

Dominik Furman Gençlerbirliği'nde

Yeni transfer Dominik Furman...

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Transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, Dominik Furman’ı kadrosuna kattı.

 Futbola Legia kulübünde başlayan Furman daha sonra Toulouse, Hellas Verona formaları giydi. Son olarak ülkesi Polonya’da Wisla Plock forması giyen orta saha oyuncusu ile Gençlerbirliği iki yıllık sözleşmeye imza attı.

 Dominik Furman’ın imza töreninde Başkan Murat Cavcav ve Kulüp Saymanı Murat Öngelen yer aldı.
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4
Şakir
21 Ağustos 202011:24
Bu adam birkaç mevkide oynayan iyi bir futbolcuydu. Bize teklif edildiğine göre aynen Salih dursun gibi ya düşen bir performansa sahip, ya da sakatlık problemi var. Son ihtimal ise 50 kişi arasında bir Sessegnon piyangosu çıkmıştı ya, yine bir piyango olabilir. Yoksa bu iş bilmezler arayıp da Gençlerbirliği'ne yarayacak futbolcu bulacaklar öyle mi ? Bir kere düşüncelerinde başka şeyler var, oraya odaklanamazlar...
3
İhtiyar keçi
20 Ağustos 202018:48
İnşaallah daha öncekiler gibi çöp çıkmaz.Hiç ihtimal vermiyorum ama..
2
Not
20 Ağustos 202018:31
İyi bir transfer değil yetersiz fizik gücü çok düşük
1
Selim
20 Ağustos 202015:46
Hayırlısı kim bu adam kim seyretti bunu
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