﻿
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası Batman’da Başladı
﻿
Site İçi Arama
﻿

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU TAKIM ŞAMPİYONASI BATMAN’DA BAŞLADI

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası Batman’da Başladı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası Batman’da Başladı.

771 Okunma

 Bu sene şampiyona formatıyla ikincisi düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası’na 20-25 Ağustos tarihleri arasında Batman TPAO Yerleşkesi'ndeki TTF Tesisleri ev sahipliği yapacak.Türkiye Tenis Federasyonu, Batman Valiliği, Batman Belediyesi, Batman GSİM ve GSB Kredi Yurtlar Kurumu Batman Yurtları katkılarıyla bugün başlayan organizasyonda 37 erkek, 14 kadın takımı olmak üzere toplam 51 takım mücadele edecek.

 Türkiye Tenis Federasyonu'nun tenisi yurdun her köşesinde erişilebilir bir spor haline getirme hedefinin önemli bir ayağı olan ve 2012'de Doğu Ligi olarak başlayan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası mücadelelerinde geçen yıl erkeklerde Gaziantep Tenis İhtisas Kulübü, kadınlarda ise; Şanlıurfa Tenis Kano Spor Kulübü mutlu sona ulaşmıştı. 

 Bu sene Covid-19 önlemleri çerçevesinde düzenlenen organizasyon kaptanlar toplantısının telekonferans olarak gerçekleştirilmesi, maçların seyircisiz olarak oynanması, takımların 3 oyuncudan oluşturulması, açılış seremonisi ve ödül töreninin yapılmaması, dereceye giren takımlara ödüllerin Başhakem tarafından verilmesi gibi değişiklikler içeriyor.

 

Başkan Durmuş şampiyonada yarışan sporculara başarılar diledi

 Tenisin ülke genelinde yaygınlaşması adına bu şampiyonaya Federasyonun oldukça önem verdiğini belirten TTF Başkanı Cengiz Durmuş, “Her sene büyük bir heyecana sahne olan ve doğu illerimizdeki sporcularımızın iple çektiği Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonamızı bu sene tüm Covid-19 önlemlerini alarak Batman’da gerçekleştiriyoruz. Destek olan tüm kurumlarımıza tenise katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Hafta boyunca korta çıkacak bütün sporcularımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

ETİKETLER
Gençlerbirliği Mattias Johansson ile sözleşme imzaladı
''Ankaragücü, seyirci desteğini bire bir yaşayan bir takım''
Yeni sezon formaları geliyor
4
Dominik Furman Gençlerbirliği'nde
BtcTurk, Kadın ve Erkek Millî Takımlarının Ana Sponsoru Oldu
Murat Cavcav, babasının istediğini yerine getirerek Andre Kona'yı görevlendirdi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿