BtcTurk, Kadın ve Erkek Millî Takımlarının Ana Sponsoru Oldu

Türkiye’de Bitcoin ve kriptoparaların kolayca ve güvenle alım satımının yapılabildiği, Türkiye’nin ilk, dünyanın dördüncü bitcoin ve kriptopara alım satım platformu BtcTurk, başarılarına ortak olmak için Kadın ve Erkek Millî Takımları ile ‘Ana Sponsorluk’ anlaşması imzaladı. BtcTurk, yaptığı bu anlaşma ile milli takım sponsorluğuna imza atan dünyadaki ilk kriptopara platformu oldu.

Türk Futbol Federasyonu’nun İstanbul Riva’daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde, Millî Takımlar İletişim Direktörü Türker Tozar’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen imza törenine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, BtcTurk CEO’su Özgür Güneri, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, A Millî Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yanı sıra Kadın ve Erkek Millî Takım sporcuları katıldı.

Kadın ve Erkek Millî Takımları’na BtcTurk desteği, #SonuKupaOlsun!

‘BtcTurk olarak, dünyada ilkleri gerçekleştiren marka olma misyonumuzla yolumuza devam ediyoruz’ diyen BtcTurk CEO’su Özgür Güneri şu yorumda bulundu: “Pandemi nedeniyle tarihinde ilk defa tek rakamlı yıl olan 2021’de düzenlenecek olan UEFA Avrupa Şampiyonası’nda Millî Takımlarımızın ‘Ana’ destekçileri arasında yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Geçtiğimiz yıl TFF Süper Lig’in başarılı kulüplerinden Yeni Malatyaspor’a destek olmuş, isim ve forma göğüs sponsorluğunu üstlenmiştik. Bu yıl da Türk sporu ve futboluna katkılarımızı sürdürmeye devam ediyor, Kadın ve Erkek Millî Takımlarımızın destekçisi olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesile ile iş birliğimizin hayata geçmesinde emeği geçen başta TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. BtcTurk olarak, 28 ay sürecek bu anlaşma ile Kadın ve Erkek Millî Takımlarımızın ana sponsorluğunu üstleniyoruz. Böylece Türk sporuna dünyada büyük başarılarla temsiline destek vermeyi ve gelecek nesillere kaynak ayırmasına vesile olmayı hedefliyoruz. TFF ile anlaşmamız, Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri öncesinde, bizleri daima gururlandıran Millî Takımlarımızın gücüne güç katacaktır. Bu birliktelik sayesinde yakalayacağımız istikrarla, önümüzdeki turnuvalarda Millî Takımlarımızın başarıları yakalayıp büyük hedeflerine ulaşacaklarına ve ülkemize önemli mutluluklar yaşatacaklarına olan inancımız tamdır. BtcTurk olarak Kadın ve Erkek Millî Takımlarımıza başarılar diliyor, #SonuKupaOlsun diyoruz.”

Nihat Özdemir: BtcTurk ile yaptığımız iş birliğinden dolayı çok mutluyuz

TFF Başkanı Nihat Özdemir ise konuyla ilgili; “Bitcoin ve kriptopara alım satımında Türkiye’nin öncü platformu olan ve alanında ilklere imza atan BtcTurk, çok değerli bir iş birliğine imza atıyoruz. Futbol bir takım oyunu ve günümüzde artık sponsorlar bu takımın en önemli oyuncularından biri. Bizler onlarla birlikte daha güçlüyüz, daha başarılıyız. Türkiye Futbol Federasyonu olarak, daima önemli markalarla güçlerimizi birleştirdik. Sponsor ailemizin son üyesi BtcTurk, ülkemiz için yeni ve çok önemli bir değer. Kendilerine Kadın ve Erkek Milli Takımlarımıza verdikleri destek için gönülden teşekkür ediyorum. Bu anlaşma ile birlikte, inşallah Milli Takımlarımız sonunda kupa olan yeni başarı öyküleri yazacak. BtcTurk’ün de desteğiyle yeni süreçte hem Erkek hem Kadın Milli Takımlarımızın, Türk halkının yüzünü güldürecek başarılara imza atacağına inanıyorum. İnşallah, FIFA sıralamasında 41. sıradan 29. sıraya kadar yükselen A Milli Takımımız dünyada ilk 10 ülke arasına girme hedefine emin adımlarla yürüyecek. Kadın Milli Takımlarımız da önümüzdeki süreçte Avrupa’da söz sahibi olacak” açıklamasında bulundu.

A Millî Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası; “Federasyonumuz ve yeni sponsorumuz BtcTurk’ün ev sahipliğinde burada olmayı, kadınların futboldaki varlığına ve Kadın Millî Takımlarımıza verilen değeri de göstermesi açısından çok kıymetli görüyorum. Bu nedenle hem başkanımız Sayın Nihat Özdemir ve yönetim kurulumuza hem de sponsorumuz BtcTurk’e futbol dünyasındaki tüm kadınlar adına teşekkürü bir borç biliyorum. Son dönemde kadın futbolundaki yeni yapılanmaların da desteğiyle kadının futboldaki yeri daha da ön plana çıkmaya başladı. Bizler bu güvene layık olmak için tüm gücümüzle çalışıyor, kadın futbolunun daha geniş bir tabana yayılmasını sağlayacak alt yapı projelerinde sorumluluk üstleniyoruz. Amacımız yakın gelecekte Türkiye’yi kadın futbolunda önde gelen ülkeler arasına sokmak. Yeni sponsorumuz BtcTurk’un desteğiyle de bunu başaracağımıza inanıyor, bu anlaşmasının futbolumuza ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş; özel bir dönemde özel bir toplantı yapıldığını belirterek; “BtcTurk’e A Millî Takımlarımıza verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Bugün burada, sevgimizi, coşkumuzu ve başarımızı daha üst düzeye çıkarabilmek için toplandık. Kriptopara dünyasının gizemli ve güvenli bir alan olduğunu düşünüyorum. Bazen görünmeyen şeylerin görünür hale geldiğinde ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Para bir araçtır, sevgi ve barışla birbirimize bakmak önemli. Biz de iş birliklerimizde sevginin ön plana çıktığı birliktelikler oluşturmaya çalışıyoruz. BtcTurk’e tekrar teşekkür ediyor, ana sponsorluk anlaşmamızın hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan; “BtcTurk CEO’su Özgür Güneri’ye pandemi sürecinde A Millî Takımlarımıza verdiği katkıdan dolayı çok teşekkür ediyor, bu anlaşmanın hem Türk futbolumuz hem de her iki kurum için de hayırlı olmasını diliyorum.BtcTurk, kriptoparanın lider markası ve biz de her zaman en iyilerle çalışmaya özen gösteriyoruz” dedi.