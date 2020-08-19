''Hedefimiz Olimpiyatlarda derece elde etmek''

Bugün TVF Başkent Voleybol Salonu’nda gerçekleşen Mert Grup Sigortanın Markası Sigorta Shop ile 'Kadınlar 1.Ligi' isim sponsorluğu anlaşması öncesi Türkiye Voleybol Federasyon Başkanı Akif Ütsündağ, Klasspor’a konuştu.

Geçirdiğimiz sıkıntılı pandemi sürecine rağmen Türk voleybolunun en iyi kararları aldığını belirten Akif Üstündağ, ‘’Sponsorların bize ilgi duymasını doğru işler yaptığımızın göstergesi olarak görüyoruz, bu liglerde ekonomik anlamda sponsor desteği çok önemli. 1. Lig’in isim sponsoru oldukları için Mert Grup Sigorta’ya, Sigorta Shop’a ve CEO Aydın Bey’e çok teşekkür ediyorum. Bu yılın ilk imzası diyebiliriz ama önümüzdeki 10-15 gün içerisinde çok daha büyük imzalar atılacak. Türk voleybolu güzel bir ivme yakaladı şu an takım sporlarında Olimpiyat vizesi almış tek branşız, bu vizeyi almayı hak eden çok takımımız var İnşallah Türkiye Olimpiyatlarda daha fazla sporcu ile var olacak.’’ Şeklinde konuştu.

‘’Dünyanın ve Avrupa’nın en genç takımlarından birine sahibiz’’

‘’Bu sürecin sonrasında ne olacak biz de bilemiyoruz ama bizim her zaman için farklı planlarımız oldu bu yüzden hiçbir sıkıntı yaşamadık İnşallah Olimpiyatlarda da yaşamayacağız. Dünyanın ve Avrupa’nın en genç takımlarından birine sahibiz, kaldığımız yerden devam edeceğiz İnşallah Olimpiyatlar 1 yıl sonra kaldığı yerden devam edecek. Bugüne kadar hedefimiz hep madalya almak ve zirvede olmaktı, biz bir ekip olarak Türk voleybolunu bir yere getirmeye gayret ettik şu an da Olimpiyatlarda kürsüye çıkmak en büyük hayalimiz tabii ki. Son 5 ayda Avrupa Şampiyonası’nda bir final oynadık ve ikinci olduk ardından Hollanda’da yapılan Olimpiyat elemsinde 8 Avrupa takımı arasından Olimpiyatlara gitmeye hak kazanan takım olduk artık hedef Olimpiyatlarda derece elde etmek.’’

‘Maçların seyircili oynanmasını arzu ediyorum’’

‘’Sayın Muharrem Kasapoğlu ile Sayın Sağlık Bakanımız ile ve tüm yetkililerle istişare ediyoruz. İnşallah ligin başlayacağı 12-13 Eylül günlerinde maçların seyircili oynanmasını arzu ediyorum tabii bunun için de tüm tedbirlere uymak gerekir, eğer bunlara uyarsak bir an önce seyirci ile kucaklaşacağız.’’

Lig maçlarının TRT ekranlarından yayınlanacak olması ile ilgili de konuşan Akif Üstündağ, ‘’Efeler ve Sultanlar Ligi’nin nerelere geldiğini hep birlikte görüyoruz, İnşallah voleybol Türkiye’nin her iline hatta köylerine ulaşacak ve televizyonlarda yayınlanacak bu da bizi mutlu ediyor. Her geçen gün yükselen bir trend var hep beraber bunu daha da yükseklere taşıyacağız.’’ Dedi.

KLASSPOR ÖZEL HABER - GÜLCE KAHRAMAN