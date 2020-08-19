Voleybol Kadınlar 1. Ligi’nini isim sponsoru Mert Grup Sigorta oldu

Bugün TVF Başkent Spor Salonu’nda gerçekleşen Mert Grup Sigortanın Markası Sigorta Shop ile 'Kadınlar 1.Ligi' isim sponsorluğu anlaşması sonrası Mert Grup Sigorta CEO’su Aydın Kaya Klasspor’a konuştu.
Şirket olarak kadınların içerisinde bulunduğu sporlara destek olmak istediklerini söyleyen Aydın Kaya, sözlerine ‘’Aslında bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmek istedik ve 2020-2021 sezonunda bir takım kurduk. Siirt’teki çocukların imkânsızlıklar içinde voleybol oynadıklarını görmek bizi çok etkiledi ve Federasyon'un bu olaya hızlı ve iyi niyetli yaklaşımı da bizi bu alana yatırım yapmaya itti.’’ Diyerek devam etti.
KLASSPOR ÖZEL HABER - GÜLCE KAHRAMAN
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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