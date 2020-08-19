﻿
Voleybol Kadınlar 1. Ligi’nini isim sponsoru Mert Grup Sigorta oldu
﻿
Site İçi Arama
﻿

VOLEYBOL KADINLAR 1. LİGİ’NİNİ İSİM SPONSORU MERT GRUP SİGORTA OLDU

Bugün TVF Başkent Spor Salonu’nda gerçekleşen Mert Grup Sigortanın Markası Sigorta Shop ile 'Kadınlar 1.Ligi' isim sponsorluğu anlaşması sonrası Mert Grup Sigorta CEO’su Aydın Kaya Klasspor’a konuştu

1320 Okunma

 Bugün TVF Başkent Spor Salonu’nda gerçekleşen Mert Grup Sigortanın Markası Sigorta Shop ile 'Kadınlar 1.Ligi' isim sponsorluğu anlaşması sonrası Mert Grup Sigorta CEO’su Aydın Kaya Klasspor’a konuştu.

 Şirket olarak kadınların içerisinde bulunduğu sporlara destek olmak istediklerini söyleyen Aydın Kaya, sözlerine ‘’Aslında bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmek istedik ve 2020-2021 sezonunda bir takım kurduk. Siirt’teki çocukların imkânsızlıklar içinde voleybol oynadıklarını görmek bizi çok etkiledi ve Federasyon'un bu olaya hızlı ve iyi niyetli yaklaşımı da bizi bu alana yatırım yapmaya itti.’’ Diyerek devam etti. 

KLASSPOR ÖZEL HABER - GÜLCE KAHRAMAN

ETİKETLER
Gençlerbirliği Mattias Johansson ile sözleşme imzaladı
''Ankaragücü, seyirci desteğini bire bir yaşayan bir takım''
Yeni sezon formaları geliyor
4
Dominik Furman Gençlerbirliği'nde
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası Batman’da Başladı
BtcTurk, Kadın ve Erkek Millî Takımlarının Ana Sponsoru Oldu
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿