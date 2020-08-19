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Kaplan krallığını ilan etti, ortalık karıştı...
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KAPLAN KRALLIĞINI İLAN ETTİ, ORTALIK KARIŞTI...

Kaplan krallığını ilan etti, ortalık karıştı...

Kaplan göreve geldi, kendini göreve getiren Emrah Atasoy'un rütbelerini elinden aldı...

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Resmi kayıtlarda Kulüp Müdürü olarak görünse de Emrah Atasoy, Genel Menajer olarak görev yapıyordu.

Mustafa Kaplan’ın Sportif Direktör olarak göreve başlaması Gençlerbirliği’nde ortalığı karıştırdı.

Kaplan’ın A Takımdan Hacettepe’ye,  altyapıdan teknik ekiplere kadar tek yetkili konuma geçmesi, pozisyon olarak Emrah Atasoy’un üstüne getirildi anlamına geliyor.

Krallığını ilan eden Kaplan’ın göreve başlar başlamaz altyapıdan daha önce anlaşamadığı iki hoca ile yolları ayırdığı öğrenildi.

Geçmişte bir çok teknik direktörün ayağını kaydırarak yerine oturmayı başaran Mustafa Kaplan’ın bu sefer kendisini defalarca hem Hacettepe’de hem de Gençlerbirliği’nde göreve gelmesinde aracı olan Emrah Atasoy’un yetkilerini elinden alması kulüpte soğuk duş etkisi yarattı.

Emrah Atasoy’un yerine  artık maçlarda da Kaplan’ın görev alacağı, Atasoy’un bu tenzili rütbeden sonra istifa etmemesi durumunda kulüpte sadece idari işler ile ilgileneceği öğrenildi.  

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10
Serhat
19 Ağustos 202014:01
Emrah Atasoy ne verdi bu kulübe kaplan in has adamıdır saha da ne işi var idari işlere baksın futboldan ne anlar kardesim başkan takıma sahip çık yoksa batıyor cidden kulüp Fuzuli kulübü kahvehane gibi kullananlarandan temizleyin orası spor kulübü emekli Lokali değil yeni bir gençlerbirliği bekliyorum başkan kaplan gidiyor geri geliyor bine rezalet başkansize güveniyorum
9
İhtiyar keçi
19 Ağustos 202013:09
Emrah Atasoy un bu güne kadar yaptıkları ortada.hiç bir başarısı yok.Cok geç alınmış bir karar.Şu transfer komitesini ve scout ekibimize gözden geçirmek gerek.
8
G b liler
19 Ağustos 202012:54
Emrah atasoy un futbol bilgisi nedir kardeşim kaç yıldır burda hacettepenin bir maçını seyrettimi 10 metre ilerideki hacettepe binasına girdimi antreman seyrettimi bu nasıl menejer yazık yazık koca çınara yazık nasıl bu işler oluyor murat cavcav lütfen kendine gel kulübü yeniden yapılandır yoksa yıkılıyoruz inan başkan
7
İskoc
19 Ağustos 202011:44
5 hafta sonra hoca gider kaplan hoca olur emrahla kaplan arası iyi yanlıs bilgi yokunda as ikiside
6
Şakir
19 Ağustos 202011:26
Neden istifa etsin, bunlarda rütbe yok, iş ortaklığı var. Zaten işini beceremediği için çok önceden kovulması gerekmez miydi ? Normalde öyle olması gerekirdi ama dükkanın hissedarlarından olduğu için aynen devam...
5
Mustafa TANRIVERDİ
19 Ağustos 202009:23
Biz bu Mustafa Kaplan'dan kurtulamayacağız tek çare adamı kulübe başkan yapsınlar da gitti geldi derdi ortadan kalksın bu sayede Ankaragücü de bu adamdan kurtulmuş olur.
4
Keskinli
19 Ağustos 202009:09
Ezik adamı ne diye kulundan içeri sokarsınız anlamadım. Isı gücü ritme.
3
060
19 Ağustos 202006:35
Klupte kurumsallik felan hak getire. Kaplan 2 kez tenik direktorluk yapti a tskimda ikisinde de aldigi oyuncular belli. Anlamadigim yok mu baska biri.
2
nail
19 Ağustos 202000:40
şimdi nobre düşünsün. kulübede kaplan. o ayak kesin kayar arkadaşlar. bahisleri açın
1
Tugay
19 Ağustos 202000:19
Bence güzel olmuş
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