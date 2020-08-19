Kaplan krallığını ilan etti, ortalık karıştı...

Resmi kayıtlarda Kulüp Müdürü olarak görünse de Emrah Atasoy, Genel Menajer olarak görev yapıyordu.
Mustafa Kaplan’ın Sportif Direktör olarak göreve başlaması Gençlerbirliği’nde ortalığı karıştırdı.
Kaplan’ın A Takımdan Hacettepe’ye, altyapıdan teknik ekiplere kadar tek yetkili konuma geçmesi, pozisyon olarak Emrah Atasoy’un üstüne getirildi anlamına geliyor.
Krallığını ilan eden Kaplan’ın göreve başlar başlamaz altyapıdan daha önce anlaşamadığı iki hoca ile yolları ayırdığı öğrenildi.
Geçmişte bir çok teknik direktörün ayağını kaydırarak yerine oturmayı başaran Mustafa Kaplan’ın bu sefer kendisini defalarca hem Hacettepe’de hem de Gençlerbirliği’nde göreve gelmesinde aracı olan Emrah Atasoy’un yetkilerini elinden alması kulüpte soğuk duş etkisi yarattı.
Emrah Atasoy’un yerine artık maçlarda da Kaplan’ın görev alacağı, Atasoy’un bu tenzili rütbeden sonra istifa etmemesi durumunda kulüpte sadece idari işler ile ilgileneceği öğrenildi.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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