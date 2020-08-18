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Alt liglerin başlama tarihi belli oldu
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ALT LİGLERİN BAŞLAMA TARİHİ BELLİ OLDU

Alt liglerin başlama tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig için verilen karar açıklandı. İşte alt liglerin başlangıç tarihi..

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2020-2021 sezonunun başlangıç tarihleri belirlendi.

Buna göre; yeni sezon TFF 1. Lig'de 11 Eylül 2020'de, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 19-20 Eylül 2020 tarihlerinde başlayacak.

Süper Lig'de daha önce 2020-2021 sezonunun 11 Eylül'de başlayacağı kamuoyuna duyurulmuştu.

Tüm liglerin sezon planlamaları ise daha sonra ilan edilecek.

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