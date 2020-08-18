Türk Telekom Oyuncuları Sağlık Kontrolünden Geçti

Türk Telekom Basketbol Takımı yeni sezon hazırlıklarına başladı. Takımın sağlık sponsoru olan Lokman Hekim Hastanelerinde bir dizi teste tabi tutulan sporcular sağlık testinden geçer not aldı.
Detaylı kan tetkikleri yapılan basketbolcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak-burun- boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı. Ayrıca tüm takıma PCR testi de yapılırken, test sonuçlarına göre yeni tip koronavirüse rastlanmadı.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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